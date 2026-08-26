UEFA y 'adidas' presentan los balones de la fase de liga de la Champions Masculina y Femenina

Imagen de los dos balones oficiales de la fase de liga de la Champions Masculina y Femenina 26-27 - ADIDAS

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La UEFA y 'adidas' presentaron este miércoles los balones oficiales para la fase de liga de las Ligas de Campeones Masculina y Femenina de la temporada 2026-2027, "con dos diseños distintivos que celebran la dedicación, la ambición y el esfuerzo colectivo que hay detrás del éxito en la máxima categoría del fútbol europeo".

Inspirado en la creencia de que los campeones se forjan en la sombra, el balón oficial de la Champions "celebra el trabajo invisible que define el éxito". Inspirándose en la imagen de los jugadores entrenando en mañanas frías y brumosas, el diseño transforma la niebla que se desliza sobre el campo de fútbol en una expresión visual de dedicación, ambición y logro, remarcó la UEFA en su página web.

Sobre una base blanca, un acabado metalizado aporta profundidad y dimensión al balón, mientras que la niebla fluye a través de las icónicas estrellas de la Champions League, captando y refractando la luz para iluminar cada estrella con vibrantes destellos de color.

Los logotipos de 'adidas' y la Champions League aparecen en un llamativo rosa, añadiendo un toque distintivo al diseño. "El resultado es una expresión visual dinámica del camino recorrido desde la preparación silenciosa hasta el escenario más brillante del fútbol de clubes europeo, intrínsecamente ligada a la identidad de la Champions League", apuntó la UEFA.

Además, para celebrar el imparable ascenso del fútbol femenino, el balón oficial de la Liga de Campeones Femenina da vida al 'Anillo de Luz' a través del distintivo anillo de 11 estrellas de la competición -una por cada jugadora en el campo-, "creando un poderoso símbolo de unidad, trabajo en equipo y ambición colectiva".

El diseño irradia velocidad, vitalidad y la energía de una nueva era, con un tratamiento gráfico dinámico que da la impresión de que el anillo de estrellas se mueve sobre la superficie del balón. Tonos morados vibrantes combinados con detalles dorados y naranjas se unen sobre una base blanca impoluta, mientras que los detalles plateados metalizados añaden profundidad.

El logotipo de 'adidas' y el de la competición están en negro, creando un marcado contraste con la vibrante paleta de colores del balón. Sutiles detalles incorporados al diseño rinden homenaje al himno icónico de la competición, conectando el diseño con esta rica herencia.

"En conjunto, estos elementos dan vida al anillo de estrellas, creando la impresión de energía y movimiento fluyendo sobre la superficie del balón. Los sutiles detalles incorporados en los gráficos rinden homenaje al himno de la Liga de Campeones Femenina, conectando el diseño con la rica historia de la competición", subrayó la UEFA.

Manteniendo los más altos estándares de rendimiento de élite, ambos balones oficiales cuentan con la construcción sin costuras termoadherida de la marca deportiva alemana, diseñada para ofrecer una precisión, consistencia y control óptimos al más alto nivel del fútbol europeo de clubes.