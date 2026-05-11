La última jornada de LaLiga EA Sports se jugará el sábado 23 de mayo a las 21.00 horas

Archivo - Robert Lewandowski en el FC Barcelona-Valencia CF de la primera vuelta - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El grueso de la 38ª y última jornada de LaLiga EA Sports se jugará el sábado 23 de mayo a las 21.00 horas, salvo el Villarreal-Atlético de Madrid, que se disputará el domingo 24 a las 21.00 horas, ha confirmado este lunes LaLiga.

La patronal ha explicado que los encuentros podrían sufrir modificaciones una vez se conozcan los resultados de las jornadas previas. Si fuera posible, se podrán fijar distintas franjas horarias unificadas por objetivos clasificatorios diferentes.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 38 DE LALIGA EA SPORTS.

-Sábado 23 de mayo.

Deportivo Alavés - Rayo Vallecano21.00 horas.

RC Celta - Sevilla FC21.00 horas.

RCD Espanyol - Real Sociedad 21.00 horas.

Getafe CF - CA Osasuna 21.00 horas.

Girona FC - Elche CF 21.00 horas.

RCD Mallorca - Real Oviedo 21.00 horas.

Real Betis - Levante UD 21.00 horas.

Real Madrid - Athletic Club21.00 horas.

Valencia CF - FC Barcelona 21.00 horas.

-Domingo 24 de mayo.

Villarreal CF - Atlético de Madrid 21.00 horas.