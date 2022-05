Último ensayo blanco en su deseado camino a París

Ancelotti completa su plan de rotaciones ante los verdiblancos, que quieren cerrar por todo lo alto la temporada puntuando en el Bernabéu por quinto curso consecutivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid se enfrenta este viernes (21.00 horas) al Real Betis en la última jornada de LaLiga Santander, por lo que el Santiago Bernabéu será el escenario del último ensayo blanco para cerrar la puesta a punto de cara a la final de la Champions en París, mientras que el Betis querrá sumar para no caer a la sexta plaza, después de quedarse a las puertas de la Liga de Campeones en la que será una exitosa temporada.

Poco más de una semana para la final de la Liga de Campeones entre el Liverpool y el Real Madrid en París, con la actualidad blanca marcada también por los rumores del fichaje de Kylian Mbappé. Así, este encuentro ante los verdiblancos servirá como test definitivo para el técnico italiano, que desde que levantó la Liga hace 20 días, cuando restaban cuatro jornadas, ha ido tejiendo un plan de rotaciones para lograr que todos sus efectivos lleguen en las mejores condiciones a la gran cita europea.

Por ello, tal y como confirmó Ancelotti en la previa del duelo, aquellos jugadores que no tuvieron protagonismo en el Nuevo Mirandilla, donde los blancos empataron (1-1) ante el Cádiz en la pasada jornada, sí gozarán de más minutos en el último partido de Liga en el Bernabéu.

Courtois podría volver al once, con una línea defensiva formada por Carvajal, Militao, Nacho y Marcelo. Casemiro y Modric parecen fijos, y podrían estar acompañados por Kroos. Benzema y Vinicius, sin minutos en Cádiz, apuntan a titulares, con Valverde como ese jugador bisagra que se antoja tan importante en París. Alaba, única baja confirmada, sigue apurando para la final, y el de este viernes será el último partido en el Bernabéu para Isco, Marcelo y Bale, que acaban contrato.

"El partido tiene que ser competitivo, con intensidad, después de ganar la Liga hemos competido, y mañana queremos lo mismo. Jugadores que no jugaron contra el Cádiz tendrán más minutos", explicó el técnico en rueda de prensa, que puso como objetivo para este viernes "tener una buena dinámica e intensidad" en el que será un "buen partido" y "de calidad".

De esta manera, el entrenador querrá darle continuidad a esa tensión competitiva y el ritmo alto de los últimos tres partidos que ha disputado en Liga desde que se proclamó campeón, para despedir la temporada como merece en casa. Algo que era una obsesión para Ancelotti, consciente de que haber vivido este final de campeonato doméstico en una burbuja de excesiva relajación habría afectado de manera negativa a una plantilla que quiere llegar 'a tope' a París.

El Madrid llega al duelo ante el Betis tras vencer sus últimos tres partidos de Liga en el Bernabéu -contra Levante, Espanyol y Getafe-, manteniendo su portería a cero esos tres encuentros más recientes como local. Sin embargo, los verdiblancos han demostrado ser un hueso duro de roer en el feudo blanco, ya que no han perdido en sus últimas cuatro visitas a Madrid, con dos empates y dos victorias.

EL BETIS QUIERE CERRAR POR TODO LO ALTO UNA TEMPORADA INOLVIDABLE

Por su parte, el Betis solo tiene el aliciente de mantener la quinta plaza que ostenta ahora con 64 puntos, con su participación en la próxima Liga Europa ya confirmada, después de quedarse a las puertas de jugar Champions, algo que habría significado la guinda a una temporada que ya es excepcional. Campeón de la Copa del Rey, afronta el partido en el Bernabéu con una sola derrota en sus últimos cinco partidos. Perder en Madrid, donde no cae desde marzo de 2017, podría condenarle al sexto puesto en favor de la Real Sociedad, que debe ganar al Atlético.

En su partido más reciente, los de Pellegrini se despidieron de su afición con una victoria contundente (2-0) sobre el Granada, la segunda consecutiva tras vencer al Valencia (0-3). Ahora les toca cerrar una campaña inolvidable para el beticismo, guiado por el 'Ingeniero' y su gran capacidad para organizar y coordinar a esta plantilla, a pesar de los contratiempos en forma de lesiones.

Respecto al once titular, el chileno no podrá contar con Bravo, por lo que Rui Silva será titular. Sabaly ocupará el sitio de Bellerín, lesionado, y Bartra y Pezzela serán la pareja de centrales ante la ausencia, también por problemas físicos, de Víctor Ruiz. Canales, Carvalho y Guido formarían en el centro del campo, con Fekir, Juanmi y Borja Iglesias como grandes amenazas ofensivas, en un once muy competitivo que garantizará espectáculo en el Bernabéu.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Marcelo; Casemiro, Modric, Kroos, Valverde; Vinicius y Benzema.

REAL BETIS: Rui Silva; Sabaly, Pezzela, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho, Canales; Fekir, Juanmi y Borja Iglesias.

--ÁRBITRO: Jaime Latre (C.Aragonés).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.