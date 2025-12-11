Ultras del Jagiellonia atacan en plena carretera un autobús con aficionados del Rayo Vallecano

Archivo - Balón de la Conference League. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Aficionados del Rayo Vallecano fueron atacados la pasada noche en un autobús por un grupo de decenas de aficionados del Jagiellonia, rival polaco del conjunto madrileño este jueves (18.45 horas) en la Conference League, armados con martillos y otros objetos.

Según medios polacos, un grupo de aficionados españoles fue agredido en plena noche en la autopista S8 entre Varsovia y Bialystok, por ultras polacos enmascarados y vestidos de negro, armados con palos, martillos y otros objetos.

Cerca de Ostrów Mazowiecka, dos coches bloquearon la carretera para atacar el autobús con aficionados rayistas, unos 50, en una especie de emboscada nocturna. Una decena de personas resultaron heridas, 3 de ellas hospitalizadas, mientras que la policía detuvo a 7 personas.

El Rayo Vallecano visita este jueves (18.45) al Jagiellonia en la penúltima jornada de la fase de liga de la Conference League, un duelo crucial para que el conjunto de la franja siga aspirando al 'top 8', ante un equipo polaco invicto en la competición y que no pierde como local a nivel continental desde hace más de un año.