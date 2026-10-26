Unai Simón y Cata Coll ganan el Premio Yashin del Balón de Oro

Unai Simón y Cata Coll - EUROPA PRESS/AFP7

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unai Simón y Cata Coll fueron galardonados este lunes con el Trofeo Yashin de la Gala del Balón de Oro, premio que se concede al mejor portero y a la mejor portera, y que recayó en ambos casos por primera vez en dos guardametas españoles.

Unai Simón, del Athletic Club y titular con la selección española, fue premiado tras un año en el que conquistó el Mundial el pasado verano y con la que estableción un nuevo récord de imbatibilidad en Copa del Mundo al estar 650 minutos sin encajar entre 2022 y 2026. El vasco se impuso en la votación, entre otros, a sus compatriotas Joan Garcia (FC Barcelona) y David Raya (Arsenal FC).

"Es un orgullo para mí poder estar aquí recibiendo este premio, que sería imposible recoger si no fuese por la ayuda de muchas personas a las que le tengo que estar eternamente agradecido. Entre ellos, a mis padres y mi hermana, por haberme educado con unos principios y unos valores, y a mi novia, por ser ese oasis de tranquilidad que muchas veces en este mundo tan caótico que es el fútbol todos necesitamos", expresó el vitoriano tras recibir el premio.

El guardameta no se olvidó de "todos" sus entrenadores ni de sus compañeros de portería en la 'Roja', Joan Garcia y David Raya, porque sin ellos habría sido "obtener el premio" del Mundial, y de su equipo, "en especial a Óscar de Marcos, Iñigo Lekue y Gorka Guruzeta, tres de las personas más maravillosas" que le ha "regalado" el fútbol.

También se acordó del fallecido Koldo Asua, que le enseñó "a entender el fútbol de una manera diferente". "Me enseñó que en el fútbol, más allá de títulos, lo importante de verdad es el legado que uno deja cuando esto acaba, el ser reconocido por ser buenas personas, buenos compañeros, más allá de los triunfos que tengamos", subrayó.

"Y el mejor ejemplo lo tengo en casa, con José Ángel Iribar, al que con 83 años seguimos recordando por todo lo que nos ha dado, nos da y nos seguirá dando. Junto a ellos he aprendido a amar un club como el Athletic Club de Bilbao, un club que me lo ha dado todo", sentenció.

Por su parte, Cata Coll, guardameta del Barça Femení y de la selección española, fue coronada como la primera española en obtener este galardón tras su brillante año con su club, con el que ganó la Champions, y con la campeona del mundo. Superó en la votación a la alemana Ann-Katrin Berger (Gotham FC), la inglesa Hannah Hampton (Chelsea), la brasileña Lorena (Kansas City Current) y la japonesa Ayaka Yamashita (Manchester City).

"Gracias a 'France Football' y a todos los que me han votado para poder estar hoy aquí. Es un privilegio poder compartir con todos vosotros y sobre todo compartir trofeo con un español. Creo que no hay más honor que este", apuntó la balear.

La portera dio las gracias a su club por dejarle "defender este escudo" y al 'staff' por dejarle "aprender cada día y ser mejor futbolista y sobre todo mejor persona". "A la selección, por permitirme el lujo de representar a mi país y aprender a ser mejor", remarcó.

"A toda mi familia, a mis compañeras. Es un premio individual, pero siempre lo digo. Un portero puede salvar un partido, pero sin ellas hoy sería imposible estar aquí, así que este premio es tanto suyo como mío. Un saludo a todas esas porteras que han abierto el camino, que compartieron su experiencia, a esas niñas que sueñan con serlo, no hay mejor regalo que decirle a una niña que puede estar aquí y eso es mucho más importante que cualquier trofeo", prosiguió Coll.

Finalmente, no se olvidó de su familia. "Y gracias a mi familia, por estar en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos; mi madre siempre dice 'poco a poco y buena letra', y creo que no hay mejor frase que decir hoy. Este premio lleva hoy mi nombre pero no estaría aquí sin toda la gente que he encontrado en mi camino. Este premio es de mi familia, es de Mallorca, es de mis compañeras, es del Barça y de la selección", sentenció.