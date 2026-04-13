El Union Berlín no descarta que Marie-Louise Eta sea la entrenadora del primer equipo a largo plazo

Archivo - La entrenadora Marie-Louise Eta, después del Union Berlin-Darmstadt 98 de Bundesliga. - Andreas Gora/dpa - Archivo

BERLÍN, 13 Abr. (dpa/EP) -

La alemana Marie-Louise Eta puede aspirar a un contrato a largo plazo como entrenadora del primer equipo masculino del Union Berlin, ya que "no tendría sentido descartar nada", después de que fuera anunciada este domingo como nueva técnica del conjunto alemán tras la destitución de Steffen Baumgart.

"En este momento, no tendría sentido descartar nada. Básicamente, tenemos un plan sobre cómo seguirán las cosas a partir de ahora. Pero ya veremos", declaró el director de fútbol profesional masculino del club, Horst Heldt, en relación con los planes del club de la Bundesliga para el futuro.

Eta hizo historia al convertirse en la primera mujer en entrenar a un equipo masculino en las principales ligas europeas tras ser nombrada entrenadora del Union Berlin. Inicialmente, ocupará el cargo de manera interina hasta el final de la temporada, en sustitución de Steffen Baumgart, destituido por la entidad, después de solo un triunfo en seis partidos y siete puntos por encima del descenso.

Se esperaba que Eta asumiera el cargo de entrenadora del equipo femenino en la próxima temporada, pero ahora no se descarta que siga al frente de la primera plantilla masculina.

Tras esta decisión, el Union Berlín reaccionó con firmeza contra comentarios "sexistas" en las redes sociales a la designación de Eta como entrenadora del equipo masculino. "Me he enterado, pero me niego a leerlo, a identificarme con ello o a exponerme a esa basura", declaró Heldt.

"Me parece una locura que tengamos que lidiar con esto en los tiempos que corren, que tengamos que justificarnos. Estamos hablando de una líder altamente competente", dijo Heldt sobre Eta, de 34 años.

El club reaccionó directamente a publicaciones en redes sociales. "Pero eso es precisamente lo que eres, un sexista", respondieron desde el perfil del club en 'X' a un usuario que escribió que "el entrenador de la Bundesliga que pierda contra ella habrá perdido para siempre su credibilidad", porque "no hay nada más vergonzoso".

El jefe de comunicación del Union Berlín elogió a sus empleados por esta clara réplica. "Nos hemos lanzado un poco a la batalla de las redes sociales", dijo Christian Arbeit. "A veces hay que avergonzarse de lo que se atreven a hacer algunas personas, exponiéndose públicamente de una manera para la que, en realidad, apenas se encuentran palabras", añadió.