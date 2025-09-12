El United abre una investigación por la desaparición de botas antes del duelo contra el Brann de Champions femenina

LONDRES, 12 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

El Manchester United ha abierto una investigación después de que se perdieran varias botas de las jugadoras de su equipo femenino antes del encuentro de este jueves del 'playoff' de acceso a la Liga de Campeones femenina contra el SK Brann noruego.

El United tuvo que comprar varias de repuesto en Noruega en las horas previas al partido de ida de la eliminatoria, que acabó con derrota por 1-0 para el equipo de Marc Skinner.

Andre Gullord, propietario de una tineda local de productos deportivos y de fútbol, declaró a BBC Sport que el club se había gastó varios miles de libras en sustituir las botas. "Somos una tienda grande, pero tuvieron mucha suerte de que tuviéramos suficientes botas en stock de la talla correcta. Pagaron entre 200 y 230 libras por cada par y 30 libras por las espinilleras", reveló. "Ha venido algún que otro jugador porque se ha dejado las botas, pero nunca el equipo entero", dijo sorprendido.

La centrocampista Lisa Naalsund, natural de Bergen, declaró a TV2 tras el partido que le había pedido a su madre que le llevara unas botas al estadio. El propio United informó de que "una bolsa que contenía algunas de las botas desapareció durante el viaje a Bergen". "Estamos investigando cómo ocurrió. Mientras tanto, hemos conseguido botas nuevas para todos los jugadores afectados", declaró un portavoz.