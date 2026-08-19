El Valencia CF homenajeará a Mestalla en su última temporada con carteles conmemorativos

Cartel del partido Valencia - RC Celta para conmemorar los últimos enfrentamientos que albergará el Estadio de Mestalla en su última temporada como feudo valencianista. - VALENCIA CLUB DE FÚTBOL

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF, junto al artista valenciano Lawerta, homenajeará al Estadio de Mestalla en su última temporada con la campaña 'Mestalla és Etern' en la que diseñarán carteles para los partidos que se disputen en el feudo blanquinegro durante esta temporada 2026-27, según comunicó el club 'ché'.

"Este proyecto se engloba dentro de la campaña 'Mestalla és Etern' y se centrará en crear carteles para los partidos que se disputen en nuestro estadio, tanto de LaLiga EA Sports como los posibles de la Copa del Rey, con los que se recuerden momentos y la cultura de nuestro querido Camp de Mestalla a lo largo de la historia", expresó el Valencia, que la próxima temporada ya disputará sus partidos en el Nou Mestalla.

Esta iniciativa arrancará este sábado para el encuentro contra el RC Celta en Mestalla, con un cartel que hace referencia al gol de José Vicente Forment contra el conjunto gallego que dio el cuarto título de Liga en la campaña 1970-71.

El Valencia y el artista Lawerta colaborarán para realizar proyectos como las lonas de las finales de la Copa del Rey 2018-19 y 2021-22, la tematización de la Grada de Animación y el cartel conmemorativo del primer derbi del fútbol femenino en el Camp de Mestalla que enfrentó al Valencia CF Femenino frente al Levante UD en 2017.

"Estos carteles, además de ser los encargados de presentar los partidos en las redes sociales del club, serán el regalo institucional en la recepción al equipo rival", concluyó el comunicado.