El Valencia desvela la distribución de las gradas y los accesos del Nou Mestalla

Ilustración de cómo se verá el Nou Mestalla de cara a la temporada de su estreno, 2027-28. - PRENSA VALENCIA C.F.

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF hizo público este martes la distribución de las gradas y los accesos que tendrá el Nou Mestalla ante su estreno en la temporada 2027-28, con el objetivo de "facilitar la transición y familiarizar a la afición con su nueva casa", según ha comunicado la entidad en nota de prensa.

Así, para la temporada 2027-28, que será especial por el estreno del Nou Mestalla como nueva casa che, el Valencia CF ha ejecutado diversos cambios en cuanto a la orientación y distribución de las gradas y accesos al estadio, con el objetivo de facilitar esta transición y familiarizar al aficionado con su nueva casa.

Por un lado, para orientar las ubicaciones del Nou Mestalla, se utilizará la orientación cardinal con el objetivo de adaptar el club y la afición a los estándares internacionales de los estadios de élite y de simplificar la localización de los asientos.

En el lado oeste del estado, se ubicará el lateral que da a la Dama Ibérica, rotonda en la Avenida de les Cortes Valencianes, mientras que en el lado este estará el lateral orientado hacia el barrio de Benicalap. Al norte se situará el fondo que da al Palau de Congresos, y al sur estará el fondo orientado al centro comercial Nuevo Centro.

Asimismo, la distribución de las gradas del Nou Mestalla está diseñada de manera simétrica y concéntrica en niveles verticales en la que cada sección del graderío se asocia a una centena en el número de sector.

La Grada Baja (del sector 100 hasta el 141) será la primera grada a pie de campo, que se encontrará en el primer nivel y lo más cerca posible de la acción y la intensidad del césped. Su acceso por el lateral Este presenta un desnivel con respecto a la calle, por lo que, una vez dentro del estadio, el aficionado deberá subir un piso mediante las escaleras o rampas exteriores que parten del semisótano, aunque también se podrá acceder directamente a través de la pasarela exterior de 360 grados que rodea todo el estadio desde el lateral Oeste (Av. Cortes Valencianas).

La Grada Media (del sector 200 hasta el 258), la segunda grada del estadio y se encuentra en el segundo nivel, ofrecerá "una perspectiva equilibrada entre cercanía y visión panorámica" del juego.

La Grada 'Premium' (Hospitality) estará ubicada a un nivel independiente de únicamente 3 filas de asientos ubicados entre la Grada Media y la Grada Alta. Este espacio está reservado exclusivamente para experiencias de 'Hospitality' y servicios 'premium'.

La Grada Alta (del sector 300 hasta el 352) será la tercera grada del estadio, ubicada en la franja inferior del tercer nivel. Esta ubicación estará elevada, pero "muy bien equilibrada, ideal para quienes disfrutan analizando el juego con perspectiva sin alejarse del ambiente de la grada".

Por último, la Grada Superior (del sector 400 hasta el 452), la cuarta grada del estadio situada en la franja superior del tercer nivel, se ubicará en la parte alta y resguardada bajo la cubierta, proporciona una "perspectiva integral" de todo el terreno de juego.

"Durante los próximos días, se publicarán nuevas 'píldoras informativas' con el fin de acercar más detalles y contenidos relacionados con el traslado al Nou Mestalla", concluyó el comunicado.