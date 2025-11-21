Valencia - Levante: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones.

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Valencia recibe este viernes en el estadio de Mestalla al Levante, en la jornada 13 de LaLiga EA Sports, un derbi valenciano clave en la lucha por la permanencia ya que ambos, con los granotas penúltimos, se encuentran separados por un sólo punto en la tabla clasificatoria.

POSIBLES ALINEACIONES

Valencia: Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayá; Javi Guerra, Pepelu, Almeida; Rioja, Beltrán y Danjuma.

Levante: Ryan; Toljan, Moreno, Elgezabal, Manu Sánchez; Carlos Álvarez, Arriaga, Vencedor, Brugui; Iván Romero y Etta Eyong.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Valencia y Levante de la jornada 13 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el viernes 21 de noviembre a las 21.00 horas en Mestalla.

DÓNDE VER

El duelo entre los che y los granotas se podrá ver por televisión a través del canal DAZN LaLiga.