Valencia - Osasuna: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA
MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
Llega apurado este domingo otro de los equipos de la Comunitat Valenciana, el Valencia, que en su objetivo de alejarse de los puestos de peligro recibe en Mestalla a un Osasuna que todavía sueña con engancharse a la pelea por los puestos continentales.
POSIBLES ALINEACIONES
Valencia: Dimitrievski; Rioja, Núñez, Comert, Tárrega, Gayá; Guerra, Guido Rodríguez, Ugrinic; Sadiq y Ramazani.
Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galán; Rubén García, Moncayola, Torró, Moro; Victor Muñoz y Budimir.
HORA Y FECHA
El partido que enfrenta a Valencia y Osasuna de la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 1 de marzo a las 16.15 horas en Mestalla.
DÓNDE VER
El duelo entre los che y los rojillos se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.