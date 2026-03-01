Valencia - Osasuna: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones. - EPDATA

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Llega apurado este domingo otro de los equipos de la Comunitat Valenciana, el Valencia, que en su objetivo de alejarse de los puestos de peligro recibe en Mestalla a un Osasuna que todavía sueña con engancharse a la pelea por los puestos continentales.

POSIBLES ALINEACIONES

Valencia: Dimitrievski; Rioja, Núñez, Comert, Tárrega, Gayá; Guerra, Guido Rodríguez, Ugrinic; Sadiq y Ramazani.

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galán; Rubén García, Moncayola, Torró, Moro; Victor Muñoz y Budimir.

HORA Y FECHA

El partido que enfrenta a Valencia y Osasuna de la jornada 26 de LaLiga EA Sports 2025-26 se disputará el domingo 1 de marzo a las 16.15 horas en Mestalla.

DÓNDE VER

El duelo entre los che y los rojillos se podrá ver por televisión a través del canal M+ LaLiga.