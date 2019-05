El Valencia presume de Copa por toda la ciudad y en un Mestalla abarrotado

Actualizado 26/05/2019 23:45:04 CET

El Valencia CF ha celebrado este domingo con miles de aficionados, gracias a un recorrido en autobús de más de dos horas por toda la ciudad y con un baño de multitudes en el estadio de Mestalla, su octavo título de la Copa del Rey, que logró el pasado sábado ganando por 1-2 al FC Barcelona en el estadio Benito Villamarín de Sevilla.

A las 17.20 horas ha aterrizado el conjunto valencianista en el Aeropuerto de Manises, desde cuya pista han salido directamente en autobús hacia el estadio. Evitando aglomeraciones en los accesos del aeródromo, la afición 'che' ha empezado a agasajar a su equipo a partir de la avenida del Cid.

Coincidiendo con el dispositivo policial propio de una jornada de elecciones, como era el caso este domingo debido a las municipales y europeas, se había incrementado el servicio de seguridad y de atención a la ciudadanía por las calles y en los aledaños de Mestalla.

Ya sobre el césped, los pesos pesados del vestuario y el entrenador, Marcelino García Toral, han dado las gracias a las gradas abarrotadas de seguidores. Luego, han brindado el trofeo con una vuelta de honor junto a una gran bandera, cuyo emblema era un murciélago de color naranja, para cerrar la fiesta sobre las 20.00 horas.

"Es algo indescriptible. Es mi primer título en el Valencia, después de ocho temporadas aquí... y sigo sin palabras. Me he acordado mucho de mi familia, de mis amigos, de mis seres queridos. He podido levantar una Copa para el Valencia, algo que para mí va a ser inolvidable", ha comentado Dani Parejo, centrocampista y capitán del Valencia.

Por otra parte, el delantero francés Kevin Gameiro ha recordado su gol durante la final ante el Barça y los instantes de emoción en el palco de autoridades del Villamarín. "Terminamos la temporada a tope, con un trofeo, que es lo que queríamos. Cuando levantamos la Copa, fue un momento especial", ha asegurado finalmente.