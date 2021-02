El Valencia se refuerza con el centrocampista uruguayo Christian Oliva

Christian Oliva (izda) pelea por un balón con Dusan Vlahovic (dcha) en el Fiorentina-Cagliari de la Serie A 2020-2021 - Jennifer Lorenzini/LaPresse via / DPA

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Valencia confirmó este lunes un tercer refuerzo en el 'mercado invernal' de traspasos, el del centrocampista uruguayo Christian Oliva, que llega cedido hasta el final de temporada por el Cagliari italiano.

"El Valencia CF ha alcanzado este lunes un acuerdo con el Cagliari Calcio para la incorporación de Christian Oliva. El centrocampista uruguayo llega cedido hasta final de temporada y el Valencia CF dispone de una opción de compra no obligatoria. Se incorporará al trabajo junto a sus nuevos compañeros una vez supere los protocolos anti Covid-19", señaló el club 'che' en un comunicado en su web.

La llegada de Oliva es la tercera que firma el conjunto valencianista en esta ventana de traspasos tras oficializar este domingo las cesiones también hasta el final de temporada del delantero italiano Patrick Cutrone, procedente del Wolverhampton, y del central portugués Reis Ferreira 'Ferro', del Benfica.

"Estoy muy contento y muy feliz. Cuando me dijeron que podía venir al Valencia CF me puse muy feliz y no dudé en venir aquí. Tengo muchas ganas de conocer a mis nuevos compañeros y esperemos que se dé pronto y salga todo bien. Es un reto dejar huella en el Valencia CF, vengo a dejar todo por la camiseta", deseó Oliva en declaraciones a los medios oficiales del club.