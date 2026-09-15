El Valencia resucita sin Corberán y el Rayo se despide con victoria de Butarque

Luis Rioja celebra su gol en el Deportivo Alavés-Valencia CF en Mendizorrotza - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Valencia CF ha logrado este martes la primera victoria de la temporada ante el Deportivo Alavés (0-1), con Óscar Sánchez como técnico interino tras la destitución de Carlos Corberán, en una sexta jornada de LaLiga EA Sports en la que el Rayo Vallecano ha superado al RCD Espanyol (2-1) en su último partido como local en el Estadio Ontime Butarque.

En el primer encuentro de la 'era postCorberán', el equipo 'che' arrancó con fuerza en Mendizorrotza, presionando arriba e incluso viendo puerta a los 18 minutos en una acción con disparo de rosca de Arnaut Danjuma, posteriormente anulada por un milimétrico fuera de juego del extremo neerlandés. Poco a poco, el cuadro vasco fue ganando peso en el partido, aunque su mejor ocasión se hizo esperar hasta cinco minutos antes del intermedio, en un remate desviado de Toni Martínez.

Ya en la segunda parte, Ville Koski apareció para evitar un peligroso chut de Javi Guerra que encontró la réplica en Toni Martínez, que no halló portería tras ganar el uno contra uno ante Justin de Haas. En el intercambio de golpes, los valencianistas salieron victoriosos.

Fue en el minuto 78 cuando Javi Guerra fabricó una magnífica jugada individual que completó asistiendo a Luis Rioja, que se coló entre los centrales para picar el esférico ante la salida de Antonio Sivera. Tras el tanto, el exjugador alavesista entre 2019 y 2024 abandonó el campo lesionado.

De esta manera, el Valencia pone fin a una racha de cuatro derrotas seguidas y consigue su primer triunfo del curso para sumar cuatro puntos que le permiten abandonar las posiciones de descenso. El Alavés, mientras, cae por segundo partido consecutivo, aunque se mantiene cuarto con diez unidades.

En el primer choque del martes, el Rayo se despidió de su 'exilio' de Butarque antes de regresar a Vallecas con su segunda victoria de la temporada. Los de Beñat San José inauguraron el marcador nada más comenzar, tras un error en la salida de balón del conjunto espanyolista. Álvaro García puso un pase filtrado para Sergio Camello y este retrasó el esférico para la llegada de Pedro Díaz, que chutó a puerta; Omar El Hilali bloqueo el disparo y el rechace le cayó a Álvaro, que anotó el primero de la tarde (min.3).

Justo antes de la primera pausa de hidratación, los madrileños aumentaron la renta de nuevo con Álvaro García como protagonista, al filtrar un balón para un Adrià Pedrosa que se encargó de resolver con un disparo cruzado ante Marko Dmitrovic (min.26). Todavía pudieron incrementar la diferencia antes del descanso, pero Camello se encontró con el larguero.

Tratando de revertir la situación, Manolo González realizó tres cambios para arrancar la segunda mitad y uno de ellos, Bryan Zaragoza, avisó pronto con un remate desviado por la defensa. Solo tres minutos después, Roberto Fernández aprovechó un balón al espacio de Javi Hernández para superar a Emil Audero (min.54).

El equipo blanquiazul se volcó en busca del empate, pero la expulsión de El Hilali ya en el descuento por cortar una pelota con la mano acabó con sus esperanzas. Con este resultado, el Rayo suma su segundo triunfo, ambos en Leganés, y alcanza los siete puntos, los mismos que un Espanyol que corta una racha de dos jornadas consecutivas puntuando.