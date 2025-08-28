Valladolid, Racing y Sporting quieren seguir con su pleno de victorias

BARCELONA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Valladolid, el Real Racing Club y el Real Sporting buscan seguir con su pleno de victorias en la tercera jornada de LaLiga Hypermotion, en la que se medirán en como locales al Córdoba CF, a la UD Ceuta y a la Cultural Leonesa, respectivamente, tres conjuntos que aún no han sumado ningún punto y que intentarán dar la sorpresa ante los líderes de la competición.

El primer equipo que intentará mantener esta buena racha será el Real Sporting, que se medirá este viernes (21.30 horas) a la Cultural Leonesa en El Molinón. El conjunto de Asier Garitano buscará sumar su tercer triunfo consecutivo y dar una nueva alegría a la afición sportinguista, que se espera que llene el estadio en este duelo ante un recién ascendido.

Por su parte, el Real Racing Club también recibirá a un equipo que logró la pasada temporada el ascenso a Segunda División. En este caso será la UD Ceuta, que visita El Sardinero con el objetivo de lograr sus primeros puntos. Enfrente tendrán a dos de los máximos goleadores de la competición como son Asier Villalibre y Andrés Martín, que ya han anotado tres goles en este inicio de temporada.

Ambos futbolistas fueron claves en la victoria racinguista en Albacete (2-3) del pasado lunes. En seis minutos, Villalibre anotó dos tantos que permitieron la victoria de los cántabros en el Carlos Belmonte, mostrando un gran acierto de cara al gol que intentará mantener en el encuentro de este sábado.

A continuación, será el turno del Real Valladolid, que recibirá en el José Zorrilla al Córdoba CF. El conjunto vallisoletano está convirtiendo la defensa en su mayor virtud en este inicio de temporada, siendo el único equipo de la competición que no ha encajado todavía ningún tanto.

Mientras que en la punta de ataque estará Juanmi Latasa, quien marcó el gol de la victoria frente al Castellón. Tras un curso difícil en Primera División, el exdelantero del Real Madrid volverá a liderar el ataque del Valladolid ante la baja por lesión del futbolista brasileño, nacionalizado español Marcos André.

Por su parte, el Córdoba buscará resarcirse de la dura derrota que sufrió el pasado lunes en el Nuevo Arcángel frente a la UD Las Palmas por 1-3. El equipo andaluz está teniendo un inicio de temporada difícil y buscará empezar a sumar en el choque de este sábado, aunque no lo tendrá fácil en un campo en el que ha perdido en sus últimas seis visitas en la categoría.

La jornada la cerrarán dos aspirantes al ascenso como el Leganés y el Deportivo de la Coruña, que medirán fuerzas en el Estadio Municipal de Butarque. El técnico Paco López intentará lograr su primer triunfo como entrenador pepinero, mientras que Antonio Hidalgo quiere una nueva victoria de mérito como visitante tras haber vencido en el debut liguero al Granada FC (1-3) en el Nuevo Los Cármenes.

PROGRAMA DE LA JORNADA 3 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 29.

Real Sociedad B - Almería 19.30 horas.

Sporting de Gijón - Cultural Leonesa 21.30 horas.

Sábado 30.

Racing de Santander - AD Ceuta 17.00 horas.

Real Valladolid - Córdoba 19.00 horas.

Castellón - Real Zaragoza 21.30 horas.

Domingo 31.

Andorra - Burgos 17.00 horas.

Cádiz - Albacete 17.00 horas.

Las Palmas - Málaga 19.30 horas.

Granada - Mirandés 21.30 horas.

Lunes 1.

Huesca - Eibar 19.30 horas.

Leganés - Deportivo de la Coruña 21.30 horas.