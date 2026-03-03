Vallecas mide la reacción del Rayo y la esperanza del Oviedo

(Izquierda) El Jugador Del Rayo Vallecano Jorge De Frutos Y El Lateral Del Real Oviedo Nacho Vidal. - EUROPA PRESS

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano recibe este miércoles (19.00 horas) al Real Oviedo en el partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports 2025-26, aplazado en un primer momento por el estado del césped de Vallecas, y que ahora es una de las últimas oportunidades para que el conjunto asturiano no pierda el tren de la salvación, ante un equipo local que quiere aumentar el margen sobre el descenso.

A pesar de haber instalado el césped esa misma semana, el mal tiempo y las persistentes precipitaciones impidieron que el encuentro programado para el pasado 7 de febrero se pudiera disputar, y LaLiga informó que se disputaría este miércoles 4 de marzo, fecha que se mantuvo así tras un cruce de comunicados entre la patronal y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y con el Oviedo defendiendo que era el damnificado.

Entonces, el Rayo Vallecano llegaba al duelo del 7 de febrero en una preocupante racha negativa: eliminados de la Copa del Rey Mapfre a manos del Deportivo Alavés, antes de enlazar tres derrotas consecutivas en LaLiga EA Sports ante RC Celta (0-3), CA Osasuna (2-3) y Real Madrid (2-1).

Pero ese parón competitivo por obligación le sentó bien a una plantilla que intenta estar ajena al ruido que rodea a la entidad y le endosó un contundente 3-0 al Atlético de Madrid, aunque en un encuentro disputado en el Municipal de Butarque en Leganés por ese estado del césped. Después, los de Iñigo Pérez compitieron bien ante Real Betis, sacando un positivo empate (1-1) en La Cartuja, y frente al Athletic Club en casa (1-1).

Esta imbatibilidad en los últimos tres compromisos les situó decimoquintos con 27 puntos, solo 3 por encima de los puestos de descenso, por lo que saben que un triunfo arropados por su afición este miércoles les permitiría coger más aire y acercarse a la zona media confirmando su reacción con 8 de 12 puntos posibles. Porque Vallecas es un fortín, y solo han perdido como local uno de sus últimos nueve partidos de Liga (3V y 5E).

Enfrente, el Real Oviedo quiere emular al Sevilla y a Osasuna, los dos únicos equipos que han ganado en Vallecas, para seguir peleando por una permanencia que cada jornada parece más lejana. Ahora, los pupilos de Guillermo Almada están a 9 puntos de la salvación, con solo un triunfo --el único desde el 30 de septiembre-- en los nueve partidos bajo el mando del uruguayo, tercer entrenador del conjunto 'carbayón' esta temporada.

El equipo asturiano vio cómo en el último partido frente al Atlético de Madrid, una última acción de Julián Álvarez le quitó un punto (0-1), aunque en el encuentro anterior, fue el conjunto de Almada el que rescató un empate (3-3) en la recta final ante la Real Sociedad, aunque llegaron a tener dos goles de ventaja en la segunda parte.

Pero el panorama lejos del Carlos Tartiere es aún más sombrío, ya que son el tercer peor visitante de 'Primera', con solo una victoria --al Valencia (1-2)-- y 8 derrotas en 12 encuentros. Así, son colistas con 17 puntos, a 9 de la permanencia que marca el Elche CF, por lo que una derrota más le alejaría demasiado del sueño de seguir en Primera División.

En el apartado de bajas, el Oviedo presenta las de David Costas, Eric Bailly y Oviemuno Ejaria, mientras Almada sí podrá contar con Alberto Reina, que era duda por molestias. Por su parte, Iñigo Pérez solo presenta la baja conocida de Diego Méndez, por lo que podrá colocar su once de gala.