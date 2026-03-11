Valverde alza el vuelo del Real Madrid en Champions

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid venció por 3-0 al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, gracias a un 'hat-trick' y una exhibición del centrocampista uruguayo Fede Valverde en la primera parte para poner pie y medio en la siguiente ronda, ante un conjunto inglés poco reconocible e inoperante frente a un equipo merengue que fue más serio.

El conjunto de Álvaro Arbeloa necesitaba una gran noche de Champions y la tuvo a lo grande, gracias a un Valverde que se convirtió en el segundo centrocampista en la historia del Real Madrid --también lo hizo Pirri-- en conseguir un 'hat-trick' en Copa de Europa. El 'halcón' hizo que los blancos alzaran el vuelo y mejoraran el animo con tres tantos de mucha calidad antes del descanso. Y la goleada pudo ser mayor, pero Vinícius Júnior falló un penalti.

Aunque la vitola de favorito la cargaba el City, los de Guardiola, que sí ganaron este curso al Real Madrid de Xabi Alonso, fueron un equipo sin su identidad habitual --ni el acierto de Erling Haaland-- que no supo encajar los golpes de un conjunto blanco que acaricia los cuartos de final, aunque deberá defender su renta en el Etihad Stadium el próximo martes. La historia dice que al club merengue nunca le han remontado tres goles de ventaja en una eliminatoria de cualquier competición.

Los blancos salieron algo más intensos empujados por la grada en el inicio, y disfrutaron de un par de ataques posicionales, acabando uno de ellos con un remate de Brahim Díaz que detuvo bien Gianluigi Donnaruma. Antes, el City avisó con un disparo manso de Antoine Semenyo a las manos de Thibaut Courtois y un buen balón de Jeremy Doku que se paseó junto a la línea de gol.

El conjunto de Guardiola insistió por la izquierda, gracias a la superioridad de Doku sobre Trent Alexander-Arnold, muy superado ante la velocidad y la potencia del belga, que tampoco encontraba a sus compañeros. Una de las opciones para el Real Madrid era el balón largo de Courtois, y fue así cómo los locales se adelantaron. Balón medido del portero a la carrera de Valverde por la derecha, control exquisito y autopase a Donnarumma para hacer el 1-0 sin oposición.

Y no se quedó ahí. El City seguía sin saber cómo presionar la salida del conjunto merengue, y tras una buena combinación, Vinícius Júnior sirvió una asistencia con el exterior de nuevo al centrocampista uruguayo, que en esta ocasión batió cruzado al meta italiano. En menos de media hora, los de Álvaro Arbeloa se ponían 2-0, ante un conjunto inglés que apenas se acercó a la portería de Courtois tras los dos goles.

Porque el colmillo afilado era el del Real Madrid. 'Vini' volvió a correr a la espalda de Khusanov, Pitarch recibió en la derecha y tras combinar con Brahim Díaz, el marroquí le puso de 'cuchara' el gol en bandeja a Fede Valverde, que ponía el 3-0 y completaba su 'triplete' particular antes del descanso.

Guardiola movió ficha para la segunda parte y dio entrada a Tijjani Reijnders para reforzar el centro del campo, mientras Fran García sustituía a Mendy por precaución en el Real Madrid. Pero el equipo inglés seguía sin la tensión que exige este tipo de partidos, y cuando estaba muy volcado en campo rival, Arda Güler se inventó un pase largo con la derecha al espacio para que Vinícius encarara a Donnarumma, que cometió penalti sobre el brasileño.

El '7' quería sumarse a la fiesta blanca, pero el portero italiano adivinó las intenciones de Vinícius y detuvo el lanzamiento del carioca, que pidió disculpas a una grada que le aplaudió pese al fallo. Después, el ritmo decayó, y solo el brasileño hizo por levantar a la grada con un par de disparos desde la frontal.

El Manchester City estuvo cerca de acercarse en el marcador en un error de Pitarch en la salida siendo último hombre, pero Courtois volvió a aparecer en el momento que necesitaba su equipo sacando una pierna soberbia a remate a bocajarro de O'Reilly. El Bernabéu terminó satisfecho, mientras veía a Tchouaméni salir tocado y ovacionando a Pitarch cuando salió sustituido.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 3 - MANCHESTER CITY, 0 (3-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold (Carvajal, min.83), Rüdiger, Huijsen, Mendy (Fran García, min.46); Brajim Díaz (Mastantuono, min.76), Valverde, Tchouaméni, Pitarch (Manuel Ángel, min.76), Güler (Camavinga, min.70); y Vinícius.

GETAFE: Donnarumma; Khusanov, Dias, Guéhi, O'Reilly; Rodri, Bernardo Silva (Ait-Nouri, min.70); Savinho (Reijnders, min.46), Semenyo (Cherki, min.70), Doku; y Haaland (Marmoush, min.82).

--GOLES.

1-0, min.20: Fede Valverde.

2-0, min.27: Fede Valverde.

3-0, min.42: Fede Valverde.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA). Amonestó a Donnarumma (min.57) y a Ait-Nouri (min.82), por el Manchester City.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.