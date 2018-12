Valverde: "Debes saber sufrir y lo hemos hecho, pero ellos también"

Publicado 28/11/2018 23:50:16 CET

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido este miércoles tras ganar al PSV Eindhoven (1-2) en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, y lograr el pase a los octavos de final como primeros, que su equipo ha sabido sufrir para sacar el partido adelante pese a varios errores en la salida de juego por la presión holandesa.

"No hemos cerrado el partido y te entra la incertidumbre. En 'Champions' hay partidos en que debes saber sufrir y hoy el equipo lo ha hecho, pero ellos también han sufrido", aseguró en rueda de prensa.

En este sentido, reiteró que hay momentos y partidos determinados que depende como se pongan tienes que sufrir y "saber sacarlos adelante". "Con el 0-2 lo teníamos bien, quedaban diez minutos, al final nos han hecho el 1-2 y nos han empezado a colgar balones. La tendencia es dar un paso atrás, es una inercia que queremos evitar, y dar un paso adelante porque si no es peligroso", argumentó.

Pese al 0-2 con los goles de Messi y Piqué, el PSV se metió en el partido y pudo haber empatado o incluso ganado el partido, con más acierto. Pero, pese a ello, Valverde aseguró con un escueto "sí" estar satisfecho con lo visto.

"En el comienzo del partido hemos sufrido en la salida de juego, estaban muy pendientes de apretarnos y nos ha generado cierta inseguridad. Hemos tenido pérdidas, nos han tirado al palo, han tenido ocasiones, se han animado y hemos tenido más problemas. En los primeros veinte minutos han tirado seis veces, nosotros una", lamentó.

Tras acabar con la presión rival, el equipo mejoró pero, de nuevo, sufriendo al final. "El campo no estaba para jugar y teníamos complicaciones. En el segundo tiempo hemos conseguido los goles, después nos han apretado mucho. Han tirado largo a De Jong, las bajas, es difícil de defender. Y cuando el rival ha arriesgado no hemos podido finalizar nuestras ocasiones", señaló.

"Hemos empezado con problemas por las pérdidas, el peligro que nos ha llegado ha sido por pérdidas nuestras. Hemos concedido ocasiones, en centros laterales y De Jong nos generaba problemas. Más de los que nos gustaría, claro", se sinceró el técnico.

Sobre las pérdidas en la salida de balón, comentó que el campo no estaba bien. "En los tiempos actuales se ve que hay equipos que aprietan alto, el campo estaba peligroso para el campo y ahí hemos tenido alguna dificultad, pero Marc es un seguro en la portería y le pedimos que arriesgue, no nos vamos a quejar cuando cometa algún error", defendió a Ter Stegen pese a sus errores, no habituales en él. "No me tiene que preocupar que mi portero haga paradas", apuntilló sobre el punto opuesto y sus buenas paradas que ayudaron a ganar.

"Un partido difícil, el campo estaba complicado para jugar y hemos empezado con algunas pérdidas en nuestro campo. Nos hemos ido haciendo con el juego, al final nos han creado ocasiones porque tienen a De Jong, que las toca y baja todas y es difícil de defender. Ahí hemos sufrido", sentenció a modo de resumen.