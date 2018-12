Valverde: "Los derbis se juegan mucho desde el corazón y un poco desde la cabeza"

Publicado 07/12/2018 18:14:02 CET

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha recordado que los derbis, como el que se juega este sábado entre su equipo y el Espanyol en el RCDE Stadium (20.45 horas), se juegan "mucho desde el corazón y un poco desde la cabeza", pero espera que haya un "buen ambiente" y mucho "respeto", además de advertir del peligro de los blanquiazules, que se han hecho "fuertes en su estadio" y que están en un "buen momento".

"Es un derbi igualado porque no hay mucha distancia entre los dos equipos, pero es igual la diferencia de puntos, se juega mucho desde el corazón y un poco desde la cabeza. Ellos están en un buen momento, es verdad que el último partido en casa contra el Girona lo perdieron, pero venían de hacer cinco victorias consecutivas en Liga, son muy fuertes en su estadio", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que es "una prueba de fuego". "Nos está costando conseguir puntos fuera de casa; LaLiga está igualada por eso, no hay grandes distancias, es un partido en el que los puntos valen un poco más por la dificultad que tienen para nosotros", apuntó.

Aún así, el preparador vasco espera que haya "un buen ambiente" y que haya "respeto". "Va ser un partido con alternativas y espero que sean las nuestras. Ellos tienen jugadores que generan peligro. Se prevé un partido en el que si se rompe puede haber ocasiones por los dos bandos, y que si se rompe que sea a nuestro favor, no al de ellos", subrayó.

"La rivalidad existe, en el campo no tenemos amigos. Sabemos lo que significa para ellos ganarnos y para nosotros ganarles a ellos. Eso va a estar siempre en el campo. Luego, felicitarnos en el campo y darnos la mano. Si no, todo se sale un poco de madre", añadió.

De hecho, él fue el último entrenador en ganarle al Barça en el conjunto espanyolista. "El dato lo único que me dice es que es muy difícil ganarle al Barça. Recuerdo aquel partido, el gol lo metió Saviola; creo que luego nos empató el Barça y luego hubo un par de goles. Ha pasado tiempo. El poder ganar un derbi es algo, pero ganarlo por primera vez en su estadio es significativo", indicó.

Sobre el cambio del Espanyol con Rubi, considera que es "diferente", pero no dice si "más o menos peligroso". "El año pasado allí nos encontramos con dos partidos de enorme dificultad; en Copa perdimos y en LaLiga empatamos. Son diferentes. El año pasado, el Espanyol era un equipo más de contra, armado defensivamente; este año trata de ir a buscarte, de tener la pelota, que sigue manteniendo sus jugadores con velocidad, pero al mismo tiempo quiere tener más la iniciativa. El año pasado fueron partidos muy complicados para nosotros", analizó.

"LaLiga acaba de comenzar. Rubi es un entrenador que se ha caracterizado por la intención de que sus equipos jueguen desde atrás, sin renunciar a otras cosas, sin renunciar a que maneja bien la estrategia y te aprieta bien adelante. Ellos tienen jugadores en el centro, con Mar Roca, con Darder, con Granero, que juegan. El fichaje de Borja ha sido un gran fichaje para ellos", prosiguió.

En otro orden de cosas, descartó que Gerard Piqué vaya a añadir tensión al derbi. "Piqué está haciendo una gran temporada y no tenemos que pensar nada antes de que ocurra nada. Esperamos que el ambiente sea lo mejor, a pesar de la rivalidad", aseguró, antes de hablar de un posible marcaje al hombre a su jugador estrella. "El marcaje a Messi no me concierne a mí. No he visto a Rubi hacer muchos marcajes individuales, no lo sé", aseveró.

"PENSAMOS QUE LUIS SUÁREZ VA A PODER ESTAR MAÑANA"

Por otra parte, habló de las posibles bajas de Luis Suárez y Arthur. "Tenemos que esperar a entrenamiento de hoy. Ayer hicieron el entrenamiento, alguno mejor que otro. Todavía tenemos dudas al respecto, no está claro. Somos optimistas, de todas maneras", relató.

Del uruguayo explicó que sigue "haciendo tratamiento". "Pensamos que va a poder estar mañana. Estamos haciendo un seguimiento y pensamos que va a ir jugando y haciéndolo bien", dijo, antes de hablar de cómo cambiaría su ausencia. "Nos varía ligeramente. Tenemos la opción de Munir, que es un jugador más específico, y la otra opción es la de meter a Messi ahí. Necesitamos a un jugador que tenga llegada y por eso utilizamos a Arturo, no le queremos como un nueve, si no tenerle en esas zonas intermedias", advirtió.

De Arthur Melo, que se perderá el duelo aseguró que es un jugador que les da "mucho control de juego". "Hace que el equipo esté junto, hace que el contrario se vaya metiendo atrás, tiene que progresar a la hora de alternar con pases más verticales. Arturo es diferente a él, es más llegador, más de presión. El equipo tiene un perfil jugando unos jugadores u otros. Esperamos que se recupere y tener todas las opciones", señaló

"Arthur te ayuda en esa faceta de tener la pelota, en que el equipo esté junto para tener la posesión, y Arturo es más vertical. Aleñá es más parecido a Arturo. Al final del entrenamiento veremos si puede estar Arturo", apuntó antes de hablar del chileno Arturo Vidal.

"Te lo da todo, hace un gran esfuerzo, hay veces que le sujetarías o al revés. Ese entusiasmo de ir hacia adelante esa la virtud que tiene. Somos un equipo que se maneja mucho en la posición, pero hay que tener jugadores que sean diferentes; jugadores que salten al espacio, que corran, que hagan el uno contra uno", dijo sobre el internacional chileno.

Sobre la posibilidad de fichar un central para suplir la baja de Samuel Umtiti, llamó a la calma, sobre todo para no encontrarse con un "overbooking de gente" cuando regrese. "Queremos ser optimistas con la recuperación de Umtiti, tenemos que ver cómo va para decidir. Esperemos que el tratamiento sea bueno", manifestó.

Valverde habló también de su forma de interactuar con sus jugadores. "No todos los jugadores son iguales. A la hora de manejar el grupo lo haces de una forma u otra. Lo que quiere cada uno es que se les tenga en cuenta. A veces la labor del entrenador es un poco ingrata, porque por decreto tienen que jugar once. Hay una parte que va en el oficio de cada uno; hay alguien que tiene que tomar decisiones, y cuando no le toca a él tendrá que luchar por cambiar esa dinámica. Hay jugadores a los que le afectan más unas cosas, y el entrenador tiene que manejarlo con más éxito o menos", expuso.

Y se congratuló de los numerosos goleadores de esta temporada. "Es un buen dato para nosotros, que no se centre en dos o tres jugadores en la faceta realizadora es bueno. Es un dato importante que haya muchos jugadores que se relacionan bien con el gol", expresó.

Por último, habló de la irrupción del canterano Riqui Puig. "Soy incapaz de adivinarlo. Hay que espera a ver cómo va la temporada. Es una buena noticia que haya jugadores que lo hagan bien, que ilusionen a la gente, y Riqui es de esos casos. Tiene que centrarse en el B, lo tiene claro, en hacer buenos partidos, habrá más oportunidades para él. Hay que dar tiempo e ir quemando etapas", concluyó.