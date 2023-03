Valverde: "Hay que quitarse de la cabeza que es una eliminatoria a 180 minutos para no especular"

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic, Ernesto Valverde, pidió este martes "quitarse de la cabeza" que las semifinales de la Copa del Rey ante Osasuna son "una eliminatoria a 180 minutos" para evitar "empezar a especular" con el resultado, al mismo tiempo que aseguró que irán "a por todo" para avanzar a la final y "limpiar" lo negativo de las últimas semanas.

"Nosotros no pensamos en el empate, nuestra intención es ir a ganar. Pero si nos metemos dos goles en propia puerta y nos quedamos con 10, el empate sería un buen resultado. No estamos pensando en especular con el resultado. Hay que quitarse de la cabeza que es una eliminatoria a 180 minutos, porque sino empiezas a especular. Tienes que resolver las cosas desde el primer momento, para no olvidarte de lo que tienes enfrente de tus narices", afirmó el técnico en rueda de prensa.

Valverde reconoció antes de la ida de este miércoles (21.00 horas/La 1) que tuvieron que "digerir la amargura" que supuso la última derrota (2-3). "Cuando pierdes tienes que tener un día de machacarte la cabeza, pero ya pensamos en el partido que nos viene. Es una semifinal, con la capacidad de llegar a una final, y tenemos que ir a por todo", insistió.

"Cada partido es diferente. El otro día intentamos sobreponernos y se nos vino encima un cúmulo de cosas negativas. Ahora es otra competición, otra historia. Tenemos que hacer dos buenos partidos. Hemos demostrado muchas cosas este año y siendo una eliminatoria difícil entre dos equipos parejos, a ver si podemos limpiar todo esto que tenemos cuando pierdes y ponerlo todo en positivo", agregó Valverde.

Además, el técnico ve en esta derrota una oportunidad de "motivación" para la Copa. "Todos tenemos que buscar alicientes y motivación de cara a los partidos que nos vienen. Si no nos podemos motivar desde la victoria nos motivaremos desde la derrota para rebelarnos contra ello", explicó.

"Los estados de ánimo cambian cada semana. A nosotros nos ha ido muy mal esta semana, goles en propia puerta, lesionados. Ellos (Osasuna) reservaron jugadores, esa es mi sensación. Hay que buscar a la suerte. El fútbol es caprichoso, ellos hacen muchas cosas para que la suerte les acompañe. No sé quien es el favorito, es una eliminatoria igualada, así lo dice al clasificación", añadió sobre los momentos de cada equipo.

Sobre la experiencia del Athletic en esta competición, por la única semifinal previa de Osasuna en Copa, Valverde reiteró que es una "gran oportunidad" para ambos conjuntos. "Lo que ha pasado antes está muy bien, pero pertenece al pasado. Se trata de escribir cómo vamos a vivir esta semifinales. Ambos tenemos ilusión y a veces se echa mano de la historia para justificar, pero la estadística se escribe en el presente. Haber jugado alguna semifinal más no quiere decir nada de cara a mañana", manifestó.

"Quiero ver un equipo fuerte, consistente, que les genere problemas a Osasuna de manera continuada, lo hemos visto muchas veces esta temporada ya. Tendremos que hacer dos muy buenos partidos para pasar a la final", confesó Valverde sobre el Athletic que desea ver en El Sadar, al mismo tiempo que reconoció que el equipo carece de un jugadro "muy certero" de cara a gol, por lo que trabajarán más la "finalización".

Preguntado por las fortalezas de los 'rojillos', Valverde elogió a Osasuna como equipo "fuerte, fiable, que te centra desde el minuto uno" y que "además juega con criterio". "Es un equipo que me gusta, es muy difícil sobrepasarles, son muy regulares. Somos dos equipos parecidos, ellos juegan a ser Osasuna y en eso son los mejores, tienen ese sello desde el primer minuto hasta el último", alabó.

"En San Mamés jugamos muy bien y no ganamos. El año pasado les ganamos los dos partidos, pero no estamos en la misma situación, ellos ahora son más fuertes que el año pasado. Moi Gómez les da mucha salida de juego, Oroz ha entrado bien en el equipo. Tendremos que administrar la tensión y la pasión del partido, la expectativa que se genera, hay que dominar esas situaciones y el factor anímico también puede influir", comentó sobre enfrentamientos previos.

Finalmente, Valverde confirmó que los canteranos Adu Ares y el meta Ispizua entrenarían con el primer equipo, debido a las numerosas bajas. "Tenemos que esperar al entreno. No he hablado con el médico sobre algunos jugadores, pero Unai Simón está complicado. En los casos de Yeray, Nico Williams, Raúl García e Iñigo Martínez, que está dando pasos más rápidos, hay que esperar al entrenamiento. Lo de Ander Herrera va un poco más lento", concluyó.