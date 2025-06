Valverde y su maratón de más de 100 horas sobre el césped

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista uruguayo del Real Madrid Fede Valverde se convirtió este domingo, tras los 90 minutos que estuvo sobre el césped ante el Pachuca en el Mundial de Clubes, en el primer jugador de campo que alcanza las 100 horas de juego esta temporada entre los encuentros disputados con el equipo blanco y la selección 'charrúa'.

Valverde se ha convertido en el pulmón del Real Madrid durante este curso. El uruguayo, tanto con Carlo Ancelotti como ahora con Xabi Alonso, es uno de referentes blancos sobre el césped. El '8' está cuajando una de sus mejores campañas en el club blanco pese al papel colectivo del equipo, ya sea en el puesto de centrocampista o tapando agujeros en el lateral derecho.

Una polivalencia que, sumada a la exigencia del calendario, ha hecho que su minutaje esta temporada se haya disparado. Después de los 90 minutos disputados ante el Pachuca en la segunda jornada de la fase de grupo del Mundial de Clubes, Valverde se ha convertido en el jugador con más minutos acumulados esta temporada con 6.048, o lo que es lo mismo, más de 100 horas de juego.

Un minutaje, entre Real Madrid y la selección uruguaya, que hace que supere a Bruno Fernandes (Manchester United y Portugal), que hasta el arranque del Mundial de Clubes era el líder de esta particular clasificación con 5.876 minutos. Un podio que cierra actualmente el portero del AC Milan Mike Maignan con 5.866 minutos, aunque en su caso ya no podrá aumentar dicha cifra, ya que su equipo no disputa el Mundial de Clubes.

Además, Valverde (71), junto a Julián Álvarez (73), Pedri (70) y Bradley Barcola (70), son los únicos jugadores de campo que esta campaña han superado los 70 partidos, siendo el centrocampista del Real Madrid el único que suma 60 con su club.

Una cuantía de minutos y partidos que puede incrementarse antes de que culmine la temporada gracias al Mundial de Clubes. De hecho, Valverde podría llegar a los 6.348 minutos si el Real Madrid alcanza la final del Mundial de Clubes, incluso más si alguno de los cruces se marchara a la prórroga. Así, el 'pajarito' está en posición de cerrar el curso 2024-25 con la friolera de casi 106 horas y 76 encuentros a sus espaldas, poniendo en evidencia la masificación del actual calendario.