Valverde: "No hemos cumplido las expectativas, estamos aquí para ganar títulos"

Publicado 26/05/2019 0:11:05 CET

"Estoy bien, los entrenadores cuando pierden quieren tener una revancha"

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado tras perder la final de la Copa del Rey a manos del Valencia CF (1-2) que está "bien" y que asume no haber "cumplido las expectativas" por dejar escapar otro título en el club blaugrana, pero admitiendo ganas de "tener una revancha" y de seguir el año que viene para luchar de nuevo por un triplete con el que reconoció que soñaron antes de tiempo.

"La sensación que tengo es la de que no hemos podido cumplir las propias expectativas que hemos creado. Celebramos el título de Liga, pensábamos que podíamos hacer un triplete y nos hemos quedado en el camino en el momento decisivo, en 'Champions' y en Copa. Te quedas con mala sensación. Creamos esa expectativa y no ha sido así, y estamos aquí para ganar títulos y no para otra cosa", comentó en rueda de prensa.

No obstante, afirmó estar "bien" y con intención de seguir. "Estoy bien, los entrenadores cuando pierden quieren tener una revancha. Queremos levantarnos al día siguiente y ponernos un reto por delante. Sé que perder en este club es duro para el entrenador, porque siempre se equivoca en algo aunque no sepas por qué. Tenemos esa responsabilidad y es difícil y hay que asumirla. Y aquí estoy", manifestó.

Valverde dejó claro que está bien y con ganas de buscar una temporada mejor. "Me encuentro bien. Cuando ganas siempre estás mucho mejor y más contento, como el año pasado. Cada uno mirará el partido desde su punto de vista, es diferente al partido que jugamos hace quince días, pero hemos vuelto a perder", lamentó, en referencia a Anfield y a la eliminación ahí en las 'semis' de la Liga de Campeones.

"Tenemos ahora una mala sensación pero si le dan a elegir a cualquiera si va a llegar al 1 de mayo pudiendo ganar los tres títulos, con uno ganado, diría que sí. Y si preguntas si prefieres perder en la final o en cuartos, dirá en la final. Y también prefieres llegar a una semifinal. Pero ahora hay que aguantar el tirón y aquí estamos", reiteró.

Sobre la final de Copa, lamentó haber encajado dos goles que pusieron el partido "cuesta arriba". "En el primer gol nos hemos desajustado, en el segundo creo que es más una contra y el centro. Pero en el primero han hecho el movimiento de acercarse y romper y no hemos estado listos", agregó Valverde.

"Dominábamos el partido en su campo, nos faltaba en los últimos metros chispa para finalizar las jugadas, hacíamos bien la presión, pero el Valencia siempre contraataca muy bien y en alguna te pueden hacer gol. Nos han hecho el segundo y el partido ya estaba cuesta arriba", lamentó el técnico culé.

No obstante, cree que esta vez sus jugadores se "vaciaron" en el campo. "Es lo que nos tocaba, es así. No hemos dado nunca el partido por perdido, además en esta temporada y lo hemos recordado en el descanso, en LaLiga contra el Valencia las dos veces nos vimos por debajo en el marcador y le dimos la vuelta. Hemos marcado, algo más tarde de lo que queríamos, y el segundo gol ya no pudo ser", dijo.

"No nos acaba afectando, hemos perdido porque hemos perdido pero no por una cuestión psicológica por haber perdido. En todas partes se habla de ganar títulos, hay una exigencia alta, el club quiere ganar títulos y brindárselos a su gente y lo hemos intentado", señaló, negando que les afectara el hecho de quedar eliminados en Europa.