Valverde: "Núñez me dijo que no imaginaba que fichaba a un futuro entrenador del Barça"

Publicado 04/12/2018 18:32:43 CET

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha desvelado este martes que Josep Lluís Núñez, presidente que le fichó como jugador para el club blaugrana, le escribió una carta al final de la pasada temporada felicitándole y asegurando que no se imaginaba que fichaba a un futuro técnico del club.

"Este año me mandaba al final de temporada una carta felicitándome por el título de Liga y de Copa y por cómo iban las cosas. Me decía que cuando me fichó no se imaginaba que estaba fichando a un futuro entrenador del Barça, yo tampoco", señaló en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que la carta escrita en su día por el fallecido expresidente, cuyo mandato se alargó a 22 años, era "muy emotiva" como "lo era él". "Le agradecemos todos lo hecho por el club y esperamos dedicarle el triunfo mañana", comentó de cara al partido de Copa del Rey contra la Cultural Leonesa.

"Un recuerdo para Núñez, expresidente, uno de los más importantes y el más longevo, presidente cuando llegué al Barça de jugador. Por lo que ha significado para el club, para todos, por lo que ha dado al club. Desde el punto de vista personal viví muchas cosas en dos años en que estuve con él como presidente", reiteró en este sentido.