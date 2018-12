Valverde: "Respetamos a Tottenham e Inter pero miraremos por lo nuestro"

Publicado 10/12/2018 18:24:08 CET

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado este lunes que por respeto a la Liga de Campeones, al Inter de Milán y al Tottenham saldrán a ganar el encuentro contra los ingleses de este martes pese a estar ya clasificados como primeros de grupo, aunque ha avisado de que mirará por los intereses de su equipo y que hará rotaciones.

"Respetamos al Tottenham y al Inter, son ellos los que llegan a esta jornada con el objetivo de clasificarse, nosotros hemos hecho nuestro trabajo y tenemos que mirar por lo nuestro, pero desde luego nuestra intención es ganar sin ninguna duda", manifestó en rueda de prensa.

En este sentido dejó claro que están obligados a salir a ganar, también por el aspecto económico y de prestigio. "Tenemos que salir a ganar porque estamos en 'Champions'. Nos encanta la 'Champions' y nos hemos ganado un prestigio en base a ganar y queremos seguir haciéndolo", aportó.

De todos modos, vaticinó cambios. "No se me escapa que estamos clasificados y daré descanso a algunos jugadores. Sé que el Tottenham reservó jugadores para este partido, nosotros no pudimos, y es algo que manejamos", admitió.

"Luis Suárez, que ha estado con molestias, no entra en mis planes hacerle jugar dos partidos en tres días. El resto lo veremos, pero Luis seguro que no va a jugar. Lo importante es que los que salgan lo hagan motivados y con fortaleza, enfrente tendremos a un rival que se lo está jugando", avanzó.

Eso sí, el extremeño dejó claro que el Inter, que se juega el billete igual que el Tottenham, no tiene que temer por nada. "El Inter no tiene nada que temer, lo que debe hacer es jugársela en su campo igual que se lo podía haber jugado contra el Tottenham si hubiera ganado", avisó a los interistas.

Y es que espera un "partido duro" contra el Tottenham pero con la confianza de poder ganar. "Son un equipo con una gran fortaleza táctica y física. Será complicado, hay que añadir que su clasificación está en juego. La idea es salir a ganar el partido, como hemos hecho otras veces", reiteró.

Valverde destacó, eso sí, el buen hacer del equipo de Mauricio Pochettino, tercero en la Premier. "Ha tenido una carrera ascendente desde Espanyol y Southampton, ahora el Tottenham es un club de referencia en la Premier. Estuvieron a punto de ganarla cuando lo hizo el Leicester, y Pocchettino tendrá que ver", señaló sobre el técnico argentino.

"Kane es un gran jugador de talla mundial, un extraordinario delantero. Se asocia bien, tiene disparo, juego aéreo, determinante en el área y no le puedes dar un metro. Marca la diferencia. No me gusta hablar de otros jugadores, mantenemos la máxima discreción. No quita eso el no mostrar respeto y admiración por Kane y lo que hace", se sinceró sobre la figura del rival.

Además, esta vez el delantero inglés estará acompañado por los centrocampistas Dele Alli y Christian Eriksen. "Aquí jugaran jugadores determinantes como Eriksen o Dele Alli que no jugaron allí, y que pueden marcar las diferencias. La esencia del Tottenham es la misma ahora que en aquel momento aunque tuvieran alguna baja importante como esas dos", indicó.

Por otro lado, preguntado por la final de la Libertadores en Madrid entre River Plate, ganador, y Boca Juniors, y por si querría una final de 'Champions' entre Barça y Madrid, fue claro. "Mientras estemos nosotros me encantaría cualquier rival para una hipotética final. Ya veremos qué ocurre en la final de 'Champions', que estemos nosotros me gustaría bastante, que esté el rival me da bastante igual", sentenció.