Valverde: "En la segunda vuelta empiezas a descontar partidos, todos los puntos son importantes"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que deben tener presente que en la segunda vuelta, cuando se empiezan "a descontar partidos", todos los puntos son vitales, y ha advertido del peligro del Leganés, que ya les ganó en la primera vuelta y al que se enfrentan este domingo en el Camp Nou (20.45 horas), además de reconocer que no le produce "frustración" no haber fichado todavía un delantero en el mercado de invierno.

"Es importante esa sensación de que todos los puntos son importantes, de que nos la estamos jugando en cada partido. En la segunda vuelta empiezas a descontar partidos para llegar al final. No conviene pensar que tienes algo ganado de antemano", declaró en rueda de prensa.

Además, recordó el peligro de enfrentarse a los de Mauricio Pellegrino, que ya se impusieron en Butarque. "En aquel partido estuvimos muy mal en cuanto a juego, era un partido entre semana, se nos puso de cara muy pronto; daba la sensación de que lo íbamos a sacar. En un minuto nos metieron dos goles. Ahora el Leganés está jugando parecido, con defensa de cinco, se repliega bien, está muy trabajado, centra mucho y la colocan porque tienen buenos rematadores... Es un partido fundamental para sacar tres puntos y empezar bien la segunda vuelta", apuntó.

El preparador vasco también explicó que ahora "el calendario se endurece" y que "habrá que hacer cambios". "Hay jugadores que vamos recuperando y van a entrar en las rotaciones, estoy pensando en Vermaelen", indicó. "Hemos hecho algunos cambios en momento determinados y los seguirá habiendo", manifestó.

Entre esas modificaciones, podría estar dar descanso a Leo Messi. "Claro que me lo planteo, como el resto. Es una posibilidad, puede suceder ahora. Es verdad que quiere jugar, pero las cosas son como son", afirmó, y valoró el estado del francés Samuel Umtiti. "Está entrenando haciendo recuperación y le vemos bien. No tengo una fecha determinada, no lo sé exactamente. Esperamos tenerle pronto", expuso.

Además, aseguró que Malcom tiene las mismas oportunidades que el resto de la plantilla. "Lo que quiere el jugador es jugar muchos partidos, lo mismo que el entrenador. No le pido a Malcom nada que no le pida a los demás. Tiene unas cualidades que queremos que se vean, que sea un jugador decisivo, que nos ayude cuando no tenemos la pelota", indicó.

Tampoco negó que Denis Suárez pueda estar recibiendo ofertas de otros clubes. "Entendemos que puede tener ofertas de otros equipos. Está con nosotros y no tengo nada que decir. Es imposible que jueguen todos", aseveró.

"NO ME GENERA FRUSTRACIÓN NO HABER FICHADO UN '9'"

En otro orden de cosas, Valverde, que explicó que la marcha de Munir al Sevilla fue "una cuestión de club", no se mostró preocupado por la ausencia de fichaje de un '9'. "No me genera frustración; sé que el club está trabajando, no es tan sencillo como parece. Si no, continuaremos con el equipo que tenemos. Si surge y nos puede venir bien, adelante", subrayó.

En este sentido, rechazó hablar de posibles fichajes del equipo, como el centrocampista holandés Frenkie de Jong o el delantero mexicano Carlos Vela. "Es un gran jugador con un gran futuro, pero no tengo por costumbre hablar del interés del Barça en posibles jugadores. Está en otro equipo y veremos qué ocurre al final. Le respetamos mucho a él y al Ajax", dijo sobre el jugador neerlandés. "Es un gran jugador, ya lo ha demostrado en esta Liga. Hay mucho ruido alrededor de cada nombre", continuó sobre el exfutbolista de la Real Sociedad.

Sobre la polémica de Copa, después de que Competición desestimase la reclamación del Levante por alineación indebida de Chumi por hacerse fuera de plazo, Valverde reiteró su tranquilidad. "Tengo la sensación y la conciencia de que hemos actuado correctamente, hago una lectura del reglamento. La justicia tiene que ser clara para el que la lee. Hemos hecho lo correcto, no me cabe ninguna duda", dijo, asegurando que no tienen "preocupación" por el recurso del club granota. "Entiendo que cada club intente defender sus intereses", añadió.

Por último, Valverde recordó que esperan "lo mejor" para este año. "Somos un club que tiene una historia y una trascendencia global, y nuestra intención siempre es ganar todas las competiciones que tenemos y tenemos una obligación con el estilo del Barcelona", concluyó, antes de descartar hablar de su continuidad. "Tengo una buena sintonía y no hay nada que ocultar, absolutamente", finalizó.