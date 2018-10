Valverde: "Es una semana importante y hemos empezado con buen pie"

Publicado 21/10/2018 0:06:20 CET

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró contento por empezar "con buen pie" una "semana importante" con la victoria (4-2) sobre el Sevilla para recuperar el liderato de LaLiga Santander, aunque preocupado por la lesión de Leo Messi.

Valverde comenzó "expectante" y preocupado porque "que Messi se retire es significativo" unas declaraciones en las que reconoció que arrancó una semana señalada en el calendario. El argentino, que se retiró en el minuto 26 por una mala caída, se conoció después que estará tres semanas de baja por una fractura en el radio derecho.

La semana pasa por el duelo ante el Inter en Champions y el Clásico ante el Real Madrid el domingo. "Llegamos bien con ganas, es una semana importante. El miércoles nos jugamos el liderato con el Inter y luego el Clásico con todo lo que supone. Hemos recuperado hoy el liderato de la liga, tenemos muchas esperanzas puestas en esta semana y hemos empezado con buen pie", comentó a Movistar Plus.

Además, Valverde fue preguntado por Luis Suárez, quien cortó la sequía anotadora. "Veo a Luis siempre igual, siempre peleando e intentando tener ocasiones. Un dolor de cabeza permanente para el rival. El trabajo siempre lo tiene ahí. Estamos contentos", dijo.

Por otro lado, no dio importancia a la posible pérdida de confianza de Dembélé, quien ha salido del once en los últimos partidos. "Los jugadores a veces juegan o participan más o menos, pero es un jugador que contamos con él. Cuando no juegas lo que tienes que hacer es intentar ganarte el puesto", apuntó.

"Marc ha hecho un par de buenas paradas, algunas evitables. Hay veces que encajas goles de cualquier manera y otras veces tienes más suerte. Estamos encajando gol y es la verdad, aunque hoy teníamos a un gran equipo", finalizó, tratando el tema de goles encajados esta temporada.