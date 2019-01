Valverde: "Lo tenemos cuesta arriba"

Publicado 16/01/2019 17:41:28 CET

BARCELONA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha señalado este miércoles de cara al partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey frente al Levante UD que es importante no encajar goles pero más todavía marcarlos, ya que tienen "cuesta arriba" la eliminatoria tras el 2-1 adverso de la ida.

"Nuestra intención pasa primero por ganar el partido, y no nos serviría encajar y ganar con una diferencia de un gol, sólo para empatar. Es importante no encajar pero es más importante hacer más goles. Tenemos la eliminatoria cuesta arriba", comentó en rueda de prensa.

No cree que el Levante vaya a "especular demasiado", así que preparar un duelo ante un rival atrevido. "No sé en qué medida, pero intentarán tirar una presión alta que es lo que suelen hacer, y contra nosotros en los dos partidos. Intuyo que lo harán. No veo un Levante tirado atrás, aunque a veces puedan estar más atrasados para buscar la contra", explicó.

"Al final cada equipo en momentos decisivos siempre va a hacer lo que sabe y hace normalmente. Fuera de casa logra muchos puntos, tiene gran contragolpe y acumula jugadores en ataque y hace muchos goles. Los partidos se pueden descontrolar, pueden ser de ida y vuelta, y tenemos que aprovecharlo", asestó.

Y es que están ante un partido "decisivo" si quieren seguir aspirando a revalidar el título copero. "Alguno va a quedar eliminado y queremos pasar, esperamos que haya buen ambiente en el campo y que la gente nos ayude en momentos de dificultad", apuntó.

"Como hemos ganado los últimos años la Copa del Rey piensas que 'bueno, esto ya está', y no le das importancia hasta que te eliminan, y yo no quiero que nos eliminen", reiteró en este sentido el técnico blaugrana.

Por otro lado negó, de nuevo, que esta Copa les haga ir mal en la planificación física. "Es verdad que cuando tienes partidos tan seguidos, entre semana, hay un momento que en el partido del domingo se puede notar un poco. Pero no veo que estés más desgastado por la Copa, aunque tienes que tener en cuenta el esfuerzo de un jugador", matizó.