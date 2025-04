Van Dijk: "Hay muchas cosas buenas por las que Alexander-Arnold siempre será recordado si se marcha"

LONDRES 21 Abr. (PA Media/dpa/EP) -

El defensa y capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, dejó claro que no va a presionar a Trent Alexander-Arnold para que firme un nuevo contrato y que si el defensa decide finalmente marcharse "hay muchas cosas buenas por las que siempre será recordado".

"Lo que pueda pasar en el futuro para él, eso es algo que tiene que resolver consigo mismo y con la familia, pero es un jugador del Liverpool en este momento y es importante para nuestro equipo. Desde que llegué al club, ha sido un jugador fantástico y hay muchas cosas buenas por las que siempre será recordado si decide marcharse", aseguró en rueda de prensa Van Dijk, que la semana renovó como había hecho anteriormente el delantero egipcio Mohamed Salah.

El neerlandés advirtió que, "en este momento", no saben "como grupo lo que va a pasar". "Creo que ya está sometido a mucha presión, así que no tiene sentido que le ponga en un aprieto de ningún tipo", añadió el internacional sobre su compañero, autor del gol de la victoria este fin de semana ante el Leicester City que acerca el título de la Premier League a los 'Reds', y que parece tener como destino el Real Madrid.

El central recordó que "hay mucho ruido alrededor" del lateral inglés. " Y, obviamente, todo el mundo puede discutir si es culpa suya o simplemente forma parte de la vida de hoy en día. Tanto si se queda como si se va, no debemos dejar pasar que nos dio como equipo la oportunidad el domingo de rematar (el título)", apuntó.

"Creo que olvidamos que estamos tratando con un ser humano. Todo el mundo tendrá una opinión sobre la forma en la que ha estado, pero para nosotros, como jugadores, queremos ganar partidos, y él ha sido importante durante toda la temporada. Y todavía quedan partidos, y necesitamos tener al mejor Trent Alexander-Arnold, y lo que pase en el futuro pasará, así es la vida y el fútbol. Ya veremos", sentenció.

Sobre el posible alirón, que está en sus manos si ganan al Tottenham, salvo que el Arsenal no lo haga ante el Crystal Palace, el neerlandés no espera el fallo de los 'Gunners'. "Pero si no ocurre, entonces creo que será bonito estar juntos", confesó sobre el hecho de ver ese partido que se juega el miércoles.

"No importa cuándo, quiero ser campeón de Inglaterra, quiero que este sueño se haga realidad. Me encantaría levantar la copa para este club que tanto quiero, si no ocurre el miércoles, el domingo tenemos la oportunidad de hacerlo ante nuestra afición, ante un Anfield rojo y será especial, eso seguro", concluyó Van Dijk.