Van Dijk: "Xavi me dijo que soy Virgil van Dijk y eso fue suficiente para seguir en la selección"

Archivo - Virgil van Dijk con la selección de Países Bajos durante el Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El defensa y capitán de la selección de Países Bajos, Virgil van Dijk, aseguró este miércoles que fue "suficiente" que su nuevo seleccionador, el español Xavi Hernández, le dijera quién era escuetamente para "a los diez segundos" tuviese claro que quería continuar alargando su carrera internacional pese a las dudas tras las críticas recibidas después de la temprana eliminación en el Mundial.

"Simplemente necesitaba unas vacaciones bien merecidas con mi familia y después una reunión importante con el entrenador. A los diez segundos quedó claro que iba a continuar", aseguró Van Dijk en rueda de prensa junto al técnico catalán. "Me dijo que soy Virgil van Dijk, esa fue razón suficiente para continuar", añadió al ser preguntado sobre qué le había dicho el de Terrassa.

Para el central, "todo es cuestión de confianza, de aprecio y de lo importante que eres para el equipo". "Físicamente no había dudas, pero también quieres disfrutar y sentirte valorado", advirtió el internacional, molesto con las críticas que recibieron tras caer en dieciseisavos de final del Mundial ante Marruecos en los penaltis.

"Mirando hacia atrás es fácil decir que deberíamos haber hecho las cosas de otra manera. En los medios se dijo que fue idea mía jugar con cinco defensas y eso es una completa tontería. Se exageró la situación, como si esa fuera la razón de nuestra eliminación y no lo fue, simplemente fracasamos en el Mundial", aseveró Van Dijk.

En este sentido, recordó a la prensa presente que tiene "mucha imagen en la imagen que se proyecta" de él. "Noto una diferencia en cómo me perciben en los Países Bajos y en el extranjero. Tras el Mundial, me fui de vacaciones para analizar cómo continuaría mi carrera con la selección porque, en ese momento, uno quiere sentir el aprecio de todos los seguidores de los Países Bajos y todos deberían ser juzgados por igual", advirtió.

"Se han difundido muchas tonterías para hacerme quedar aún peor y eso ocurre con demasiada frecuencia. Me dijeron que Ronald (Koeman, seleccionador en la Copa del Mundo) y yo destruimos el fútbol neerlanes. En esos casos, se pasa de la raya", zanjó el defensa.

Este se mostró feliz de reencontrarse con Jürgen Klopp, actual seleccionador de Alemania y que le dirigió de forma exitosa en el Liverpool FC inglés. "Tengo muchas ganas de verle, es una persona muy importante en mi carrera", declaró antes del choque entre ambos países de este jueves en la Liga de Naciones.

"Estoy emocionado por verle, pero espero que podamos asegurarnos de que pierda su primer partido como seleccionador. Es un entrenador completo y será un partido difícil, pero estamos preparados", apuntó Van Dijk.