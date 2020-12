Velasco Carballo aclara que no tener la imagen del tirón de pelo a Marcelo "no afectó al funcionamiento del VAR"

El presidente del CTA recuerda que es Competición quien evalúa las declaraciones de los entrenadores

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo, aseguró este jueves que el hecho de no disponer de la famosa imagen del tirón de pelo a Marcelo durante el Real Madrid-Alavés "no afectó al funcionamiento del VAR" porque cuentan con suficientes cámaras en todos los partidos, y también aclaró que es el Comité de Competición el que se encarga de evaluar las declaraciones de los entrenadores y si estas son motivos de sanción.

El pasado 28 de noviembre, durante el Real Madrid-Alavés, Víctor Laguardia fue captado por una cámara tirando del pelo dentro del área a Marcelo, una decisión que no fue vista por el colegiado ni que tampoco requirió la atención desde la sala VOR.

Este jueves, durante la rueda de prensa que realiza el CTA para analizar el primer tercio de competición, tanto Velasco Carballo como Carlos Clos Gómez, director del Proyecto VAR, hablaron sobre ella y recordaron que todas las cámaras que se encargan de la producción de un partido tienen acceso al sistema VAR, aunque hay "alguna excepción" como apuntó el excolegiado aragonés con alguna que no pertenezca y cuya señal no llegue a la sala VOR.

"Ocurrió en ese partido y esa imagen no la teníamos, pero no son cámaras que cubran mejor las situaciones que las otras", añadió Clos Gómez. "La producción del partido rescató la grabación de esa cámara y la mostró en el descanso, pero no produjo ningún mal a la sala VOR y no afectó al funcionamiento del VAR el disponer de esa imagen o no", añadió Velasco Carballo. "Contamos con un número suficiente de cámaras para cubrir todos los hechos de un partido, no podemos decir como CTA que el problema fue no tener un número suficiente de cámaras", zanjó.

Sin salir de esa jugada, Clos Gómez indicó también que a la hora de haber procedido a sancionarla había que "valorar la intensidad" del tirón. "Si es insignificante, se sancionaría con tiro libre y amonestación, y si es relevante, con roja", puntualizó.

El exárbitro aragonés fue preguntado también por los agarrones y como se están pitando esta campaña. "Hay que recordar que influyen varios factores como la intensidad, si es mutuo, o si evita conseguir el objetivo, pero de cara al VAR debe ser claro y manifiesto. Son situaciones complicadas, estamos trabajando para que se sanciones y lo estamos consiguiendo en la mayoría de ocasiones", remarcó.

Otro punto de debate fue el de las sanciones a los entrenadores por su declaraciones sobre los colegiados y Velasco Carballo dejó claro que su colectivo "acepta todas las críticas y que se expresen todas las opiniones con absoluta libertad".

"Pero hay una línea que no debemos cruzar, que son aquellas expresiones que cuestionen el mayor valor de un árbitro que es su honradez y honorabilidad", advirtió. Sin embargo, subrayó que no es su competencia pedir sanciones como la que ha sufrido Álvaro Cervera, técnico del Cádiz.

"No nos compete evaluar las declaraciones, es tema del Comité de Competición y lo que tenemos que hacer los árbitros es respetar a los organismos disciplinarios porque es lo que yo pido para mi colectivo. No puedo cuestionar su trabajo", sentenció, admitiendo que "es de inteligentes escuchar las críticas porque de la crítica se mejora".

Por otro lado, el presidente del CTA recalcó que "el clima de crispación ha sido habitual con el VAR". "Parece que todo el mundo entendía mejor que el árbitro se equivocase en el campo y ahora nos cuesta entender que el VAR intervenga o no porque la delgada línea de lo que es un error manifiesto y por la comparación entre jugadas. Estoy convencido de que dentro de 10, 15, 20 años no habrá ruedas de prensa en la que sigamos explicando esta sí y esta no", explicó.

"EL VAR NO ARBITRA EL PARTIDO"

"Si el VAR estuviese en manos de la opinión pública tendría siete intervenciones por partido. Todos lo criticamos, pero vemos que funciona y no lo queremos reconocer, aunque cada vez hay más gente. El VAR ayuda, y mucho, al arbitraje, pero también tenemos que ser humildes para decir que no es perfecto", añadió.

Además, Velasco Carballo eludió opinar en profundidad sobre lo sucedido en el PSG-Estambul de la Liga de Campeones del pasado martes y el posible comentario racista de uno de los colegiados. "La UEFA ha iniciado una investigación y lo prudente es esperar a que dilucide responsabilidades, aclare lo que sucedió y acatemos todos lo que determine", advirtió, haciendo hincapié en que tanto la RFEF como la UEFA "son dos instituciones que tienen entre sus valores la lucha contra el racismo y cualquier acto de discriminación".

Por su parte, Clos Gómez valoró también la figura del árbitro por encima del videoarbitraje. "El VAR siempre le llama porque cree que hay un error claro y manifiesto. El árbitro va a verlo y puede decidir cualquier cosa porque es quien toma la primera decisión en el campo y la última tras verlo en pantalla", detalló, aseverando que "en ningún caso" un colegiado se ha negado a ir a revisar la jugada si así se lo han solicitado desde la sala VOR.

"En España, el árbitro sigue el 95 por ciento de veces su recomendación, comprobad (a la prensa) ese dato con otras ligas. A nuestros árbitros no les decimos que deben hacer caso al VAR sí o sí, les decimos que son la máxima autoridad porque el VAR no arbitra el partido. Estamos felices de que haya un porcentaje que no sigue la recomendación", resaltó Velasco Carballo.

Finalmente, el director del Proyecto VAR manifestó que el tema de los porteros y los penalti se trata como "una situación factual como el fuera de juego" y que se debe "determinar si está adelantado o no". "Mi opinión era que iban a parar menos penaltis, pero el año pasado se metieron el 85 por ciento y en este el 77. Se han adaptado perfectamente", concluyó.