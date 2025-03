Vicente del Bosque presenta su campus de fútbol de verano para seguir apostando por el "fútbol formativo"

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exseleccionador nacional Vicente del Bosque presentó este jueves la decimoquinta edición de su campus de fútbol de verano, 'Vicente del Bosque Football Academy', un proyecto del que celebra que, pese a todos los éxitos que ha tenido en su carrera, le vincule claramente con el "fútbol formativo".

"Lo que más me ha gustado de todo lo que me han dicho hoy es que me asociéis al fútbol formativo. Yo estuve 17 años dentro de la cantera de un club después de dejar de ser futbolista y pensaba que iba a ser toda mi vida un entrenador formativo. Pero las cosas han cambiado y acabé en el primer equipo en la selección", aseguró Del Bosque durante la presentación del campus en el Work Café Santander de Paseo de Recoletos de Madrid.

Esta edición del campus de fútbol, que cuenta con el apoyo del Banco Santander, volverá a recorrer diferentes localidades españolas, con Mallorca como emplazamiento destacado el Mallorca International Women's Tournament, del 17 al 20 de abril, y la Mallorca International Football Cup Vicente del Bosque, del 20 al 25 de junio.

El salmantino estuvo acompañado en esta presentación por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes. Martínez-Almeida recalcó el "ejemplo de bondad" que Del Bosque demuestra con este tipo de proyectos pensando en los demás.

Además, valoró lo importante que resultan para la capital madrileña que se suma a la celebración de "grandes eventos como el Gran Premio de Fórmula 1 o el partido de la NFL". "Gracias a actos como este de Vicente del Bosque, se sigue apostando por el deporte base", añadió.

Por su parte, Rodríguez Uribes agradeció la labor "de generosidad" de Vicente del Bosque por presidir la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación creada por el ente gubernamental durante el periodo de inestabilidad en la RFEF. "Vicente nos une y le estaré eternamente agradecido. Este acto es una doble celebración: por los 15 años del campus y el reconocimiento a Del Bosque", explicó.

Al acto acudieron también el consejero deportes Baleares, Jaume Bauza; la directora general deportes Ayuntamiento de Madrid, Sonia Cea; el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo; y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, que confesó que Del Bosque "ha dado al fútbol español la categoría que tenía que darle".

Por su parte, el exseleccionador nacional José Ignacio Camacho deseó "que sean muchos años más" celebrando este campus; mientras que el actual seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ausente en el acto por un compromiso en La Rioja, quiso tener una palabras de agradecimiento hacia "su admirado" Vicente del Bosque a través de un vídeo.

Sí estuvo el seleccionador nacional Sub-21, Santi Denia, destacó su "bonita historia" con el extécnico del Real Madrid cuando llegó a la RFEF y puso en valor la formación "animar a la empresas y los clubes para apostar en la base", instando a estas a confiar en los proyectos.

Finalmente, el director de Medios, Marketing Online, Patrocinio y Eventos de Santander España, Felipe Martín Martín, expresó que el exseleccionador que está "encantado de apoyar" esta iniciativa por lo que significa el salmantino. "Sabe ganar, era igual en 2009 que en 2010 tras ganar el Mundial. Mantiene el respeto y es importante ayudarle", concluyó.