Vicente Moreno: "No me parece penalti, ni una acción para que entre el VAR"

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Espanyol, Vicente Moreno, lamentó la derrota (2-1) este domingo ante el Atlético de Madrid con un penalti en el descuento que, en su opinión, no debió ser señalado ni revisado en el VAR, después de "remar mucho" para quedarse sin nada.

"Es una pena porque se te va el trabajo de muchos minutos en una acción. Hay que ver qué hemos podido hacer en esa acción. Puede ser que le toque en el codo, pero es una acción que retira el brazo y de hecho el árbitro no la pita", dijo en rueda de prensa.

"Yo es una acción que no pitaría como penalti. Que en este tipo de acciones entre el VAR es lo que no acabas de entender. Jorge es un gran árbitro pero en esta acción le han avisado y ellos tienen que decidir", añadió, sobre esa acción final que supuso el 2-1.

Raúl de Tomás fue el protagonista de la mano que el colegiado señaló como penalti al verlo en la televisión, tras muchas repeticiones. Carrasco convirtió la pena máxima y al Espanyol se le esfumó el empate en el minuto 100. "No soy quién para decir qué se tiene que hacer, siempre con máximo respeto", afirmó sobre una posible respuesta institucional del club perico.

"No me parece penalti y no me parece una acción como para que entre el VAR. Jorge es un árbitro que a mí me gusta pero no estamos de acuerdo en el criterio en la acción del penalti. El VAR está para ayudar y hace el fútbol más justo, pero cuando entramos en acciones de criterio, es una cuestión de criterio, no es si entra o no, o fuera de juego o no, mientras haya criterio será difícil que todos lo veamos de la misma manera", añadió.

Moreno también valoró la necesidad de mejorar en su equipo, sobre todo fuera de casa. "Hemos hecho un partido donde hemos tenido que trabajar mucho, hemos sabido anestesiar sus virtudes, dificultar el partido y tenerlo para poder ganarlo. Cuando no lo terminas de rematar, le das esa opción. Podemos hacer las cosas mejor. Hemos remado mucho y hemos estado cerca, pero eso no vale. Lo que hay que hacer es ganar y fuera de casa nos está costando", terminó.