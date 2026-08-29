La vicepresidenta de UEFA resalta el éxito de la amenaza de boicot a la FIFA: "Hemos ganado la batalla"

Archivo - Laura McAllister, vicepresidenta de la UEFA - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

BERLÍN, 29 Ago. (dpa/EP) -

La vicepresidenta de la UEFA, Laura McAllister, considera que la amenaza del organismo de boicotear las competiciones de la FIFA como el Mundial, en respuesta al fallido plan de vender parte de estas a inversores privados, ha sido un éxito.

"Hemos ganado la batalla y eso era importante, porque algunas selecciones europeas participarán próximamente en el Mundial femenino Sub-20 (del 5 al 27 de septiembre). El boicot ha funcionado hasta ahora", declaró en una entrevista a la cadena Sky News.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lleva semanas en el punto de mira tras dar a conocer el mes pasado unos planes por valor de miles de millones para vender los derechos del Mundial a inversores privados. Tras las fuertes protestas, incluida la amenaza de boicot al Mundial por parte de la UEFA, retiró la propuesta. La UEFA retiró su amenaza, pero sigue debatiendo otras medidas de protesta contra Infantino y posibles acciones legales.

En su última reunión, celebrada el jueves en el marco del sorteo de la fase de liga de la Liga de Campeones en Mónaco, las federaciones europeas "demostraron unidad y resistencia" en apoyo al cambio, afirmó McAllister. "Retiramos el boicot porque se habían garantizado todas las condiciones relativas a la retirada de la iniciativa y se nos aseguró que no se reactivaría de ninguna forma", explicó.

McAllister afirmó, sin embargo, que el polémico plan de Infantino era solo la punta del iceberg. "Ha habido una serie de problemas relacionados con el liderazgo del fútbol mundial", señaló, citando el Mundial de Catar 2022 y los problemas de derechos humanos en ese país, así como la concesión del Premio de la Paz de la FIFA al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La FIFA celebrará elecciones presidenciales el próximo mes de marzo e Infantino es, hasta la fecha, el único candidato declarado. Sin embargo, varias federaciones han retirado su apoyo al suizo de cara a la votación.