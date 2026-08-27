UEFA "aunará fuerzas" para ofrecer "una alternativa creíble" si Infantino se presenta a la reelección en FIFA

Archivo - Aleksander Ceferin junto a Gianni Infantino durante un partido de la Eurocopa de 2024 - Robert Michael/dpa - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El fútbol europeo ha pedido al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, que use todas "las vías institucionales, políticas y legales disponibles" para conseguir que la FIFA "vuelva a ser gobernada como una institución", mientras que el organismo europeo avisa que "aunará fuerzas" para ofrecer "una alternativa creíble" si Gianni Infantino decide presentarse a la reelección en el ente rector del fútbol mundial.

Según informó este jueves la UEFA en un comunicado, con motivo de la reunión en Mónaco con motivo del sorteo de las competiciones de clubes de la UEFA 2026-2027, representantes de las federaciones nacionales que forman parte del Comité Ejecutivo del organismo y miembros del Consejo Europeo de la FIFA se unieron a los presidentes de las federaciones nacionales europeas presentes en Mónaco "para debatir la continua crisis" que atraviesa el organismo que dirige Infantino.

En esta reunión se analizaron "las consecuencias del intento fallido" de Infantino de vender una participación del Mundial de selecciones a inversores externos, "un plan que puso de manifiesto una profunda falta de criterio, un abuso del poder presidencial y una concepción del liderazgo incompatible con las funciones del cargo más alto del fútbol mundial".

"Los presentes encomendaron por unanimidad al presidente y a la Administración de la UEFA que exploraran todas las vías institucionales, políticas y legales disponibles para lograr una reforma fundamental, restablecer los límites adecuados a la autoridad presidencial y garantizar que la FIFA vuelva a ser gobernada como una institución, y no en torno a un solo individuo", indicó UEFA.

Para el organismo que preside Aleksander Ceferin, "el primer paso" debe ser una revisión externa "verdaderamente independiente" de 'FIFA Forward Enterprise', la filial que se iba a encargar de gestionar los derechos comerciales y operativos de la Copa del Mundo, "con acceso completo a todos los documentos, comunicaciones y registros de toma de decisiones pertinentes". "La FIFA no puede investigarse a sí misma y esperar que la comunidad futbolística simplemente acepte sus conclusiones", advierte.

"Pero las consecuencias de esta crisis van más allá de la gobernanza. La confianza necesaria para ejercer el cargo de presidente de la FIFA se ha roto y no se puede recuperar retirando una propuesta, ofreciendo garantías o prometiendo reformas a posteriori. El fútbol mundial necesita ahora un nuevo liderazgo capaz de reconstruir esa confianza", prosigue el comunicado.

Por lo tanto, la UEFA "seguirá colaborando con las Confederaciones, las Asociaciones Miembro y la comunidad futbolística en general -incluidos aficionados, jugadores, clubes, ligas y demás- para definir el futuro de la FIFA". "Si, a pesar de ello, el actual presidente de la FIFA buscara un nuevo mandato, la UEFA aunará fuerzas con sus confederaciones asociadas para garantizar que las Asociaciones Miembro dispongan de una alternativa creíble, comprometida con la integridad, la rendición de cuentas, el desarrollo y un cambio institucional genuino", recalca.

El organismo europeo recordó que la FIFA cuenta actualmente con miles de millones de dólares en reservas, un dinero que "pertenece a las federaciones miembro". Por ello, "junto con otras Confederaciones", estudiará "conjuntamente una liberación responsable de parte de las reservas de la FIFA en beneficio de las federaciones miembro, garantizando al mismo tiempo que cualquier propuesta preserve la estabilidad financiera de la FIFA". Así, considera que "la pregunta, por lo tanto, es por qué el presidente de la FIFA creyó que necesitaba inversores externos para ampliar la financiación"

Igualmente, se informó a los delegados de que la FIFA ha confirmado por escrito a la UEFA que el proyecto 'FIFA Forward Enterprise' ha sido "retirado de forma irrevocable y permanente" y que "no volverá a aparecer bajo ninguna otra forma, estructura, nombre o modalidad".

EUROPA NO BUSCA "MAYOR PODER"

Esto ha provocado que tras haber obtenido "las dos garantías" que requería de la FIFA el 30 de julio, y después de consultar con sus Federaciones Nacionales, que la UEFA haya acordado suspender, "de forma provisional", la retirada de las selecciones europeas de las competiciones de la FIFA de la próxima temporada, incluyendo la Copa Mundial Femenina Sub-20, la Copa Mundial Sub-17 y la Copa Mundial Femenina Sub-17. "Esta postura se revisará constantemente y podrá reconsiderarse de inmediato si las circunstancias así lo requieren", puntualiza el ente continental.

"Si bien la cuestión inmediata de la participación ya se ha resuelto, la crisis subyacente persiste. El abandono de 'FFE' no borra el engaño, la intimidación y el abuso de poder que lo hicieron posible. Tampoco restaura la confianza perdida", insiste la UEFA, para la que "no se trata de elegir entre la buena gobernanza y el desarrollo del fútbol" ni de que "Europa busque mayor poder dentro de la FIFA". "Se trata, sencillamente, de garantizar que ninguna parte del fútbol mundial -ya sea grande o pequeña, con más o menos recursos- dependa del poder de una sola persona", subraya.

Para la UEFA, la FIFA tiene "la responsabilidad fundamental de apoyar a todas las federaciones miembro". "Y esta responsabilidad debe reforzarse, no debilitarse. Pero el desarrollo es una obligación institucional, no un favor presidencial, y ninguna federación miembro debería tener que elegir entre los recursos a los que tiene derecho y la libertad de ejercer su propio criterio", remarca.

En este sentido, deja claro que su postura "sigue siendo inequívoca". "Ya sea la Copa del Mundo o un torneo sub-15, las competiciones de la FIFA no están en venta. Tampoco lo está la gobernanza de nuestro deporte. Los recursos de desarrollo de la FIFA jamás deben convertirse en instrumentos de influencia personal o política. Pertenecen al fútbol mundial y deben protegerse mediante reglas transparentes y objetivas.

La FIFA debe volver a ser gobernada como una institución al servicio del fútbol y no como un instrumento de poder individual", sentencia.