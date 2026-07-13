Vicky Losada llega cedida al Badalona Women para liderar su nuevo proyecto

Archivo - La jugadora española Vicky Losada llega cedida al FC Badalona Women - BADALONA WOMEN - Archivo

BARCELONA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista española Vicky Losada jugará esta nueva temporada en el Badalona Women, al que llega cedida por una temporada desde el Bristol City Women inglés, para reforzar el ambicioso nuevo proyecto del conjunto catalán en la Liga F Moeve.

"El FC Badalona Women da un salto de calidad histórico en su proyecto deportivo con la incorporación de la centrocampista catalana Vicky Losada", anunció la entidad en un comunicado.

La internacional española, de 34 años, regresa así a España después de su etapa en el fútbol inglés, en una operación facilitada por las sinergias entre ambos clubes dentro del ecosistema de Mercury 13, según informó la entidad badalonesa.

Con una dilatada trayectoria en la élite, Losada aportará experiencia y liderazgo a la plantilla dirigida por Marc Ballester. En su palmarés figuran una Liga de Campeones femenina, conquistada como capitana del FC Barcelona, además de seis Ligas, siete Copas de la Reina y una FA Cup inglesa, a lo que se suman más de 60 internacionalidades con España y la disputa de dos Mundiales y dos Eurocopas.

La futbolista explicó que el proyecto deportivo fue determinante para aceptar la propuesta del Badalona Women. "Tenía muchas ganas de volver a casa y el proyecto del Badalona Women, con el apoyo de Mercury 13, me ha cautivado. Estamos en un momento de crecimiento ideal para construir un equipo competitivo", afirmó.

Por su parte, el director deportivo del club, Ferran Cabello, destacó que la incorporación supone "un paso gigante" para la entidad por la "inteligencia táctica, visión de juego y capacidad para controlar el ritmo de los partidos" de la centrocampista, mientras que el consejero delegado del Badalona Women, Pedro Iriondo, calificó el fichaje como "un hito" que refleja la ambición del proyecto y su objetivo de consolidarse en la élite del fútbol femenino español.

El Badalona Women presentará oficialmente a Vicky Losada este martes en un acto que se celebrará en el Hotel Marina de Badalona.