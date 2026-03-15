Víctor Font felicita a Laporta por su victoria pero asegura que "el cambio está más cerca que nunca"

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona Victor Font en el momento de la votación en las elecciones del 15 de marzo de 2026 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El excandidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha felicitado este domingo al presidente electo, Joan Laporta, tras reconocer su victoria en las elecciones celebradas en el club blaugrana, aunque aseguró que el modelo de club alternativo que defendía su candidatura "está más cerca que nunca".

"Quiero empezar felicitando a Joan Laporta, el presidente electo, por la victoria que ha conseguido hoy en las urnas", señaló Font ante los medios de comunicación, aún a la espera del resultado definitivo del escrutinio pero con un 69 por ciento del voto favorable a Laporta con algo más del escrutinio realizado.

El empresario agradeció también la movilización de los socios en una jornada que, a su juicio, demuestra la singularidad democrática del club. "Quiero agradecer muchísimo a los más de 40.000 socios y socias que hoy se han movilizado y han demostrado al mundo que somos el mejor club del mundo y que tenemos la suerte de poder decidir quién está al frente de la institución", apuntó.

Asimismo, tuvo palabras de agradecimiento para quienes apoyaron su candidatura 'Nosaltres'. "Quiero agradecer especialmente a todos los socios y socias que han dado su apoyo a la candidatura del cambio. Estamos muy agradecidos por la confianza que nos han ofrecido", afirmó.

Font admitió, no obstante, que los resultados no han sido los que esperaban. "Es evidente que no hemos alcanzado los resultados que esperábamos. Estamos tristes porque la ilusión de transformar el club y poner en marcha todo lo que hemos explicado durante estos últimos meses no ha sido posible", reconoció.

Pese a ello, defendió que el proyecto que encarnaba su candidatura seguirá vigente en el debate del club. "La causa que defendemos es una causa noble, una causa que va mucho más allá del resultado a corto plazo del primer equipo de fútbol. Hay miles de socios convencidos de que el Barça necesita evolucionar y ese debate continuará", aseguró.

En este sentido, Font reiteró que seguirá trabajando por ese modelo de club. "Creo profundamente en esta causa y seguiré trabajando para que el Barça que soñamos sea una realidad. No va de nombres, va de modelo de club y de qué Barça queremos", manifestó sin confirmar si se volverá a presentar a los siguientes comicios, previstos para 2031.

El excandidato también apuntó que el momento deportivo del primer equipo ha podido influir en el resultado electoral. "El resultado deportivo y el estado del primer equipo de fútbol cuentan mucho. Probablemente eso ha pesado por encima de otras cuestiones sociales o económicas que también tienen mucho recorrido y muchas cosas por mejorar", valoró.

Por último, Font insistió en su voluntad de colaborar con el club pese a la derrota. "El presidente que ha ganado en las urnas tiene que tener todo nuestro apoyo. Todo el trabajo que hemos hecho durante estos años lo ponemos a disposición del club por si puede ser útil", concluyó Font, antes de dirigirse a felicitar en persona a Joan Laporta, con quien encajó manos y se abrazó en un fugaz encuentro entre los dos 'boxes' de sus candidaturas.