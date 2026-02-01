Víctor Font: "El Laporta de 2003 querría echar del Barça al Laporta de 2026"

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona e impulsor de la plataforma 'Nosaltres', Víctor Font - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona e impulsor de la plataforma 'Nosaltres', Víctor Font, ha lamentado que el club catalán se preste al "dinero fácil" con patrocinios que no se alinean "con los valores del club", y cree que "el Laporta del 2003 querría echar del club al Joan Laporta del 2026".

"Este acuerdo demuestra las urgencias económicas provocadas por la mala gestión", señaló en un encuentro con socios 'culers' en el barrio barcelonés de la Sagrera, donde criticó que la entidad busque el "dinero fácil", priorizando a los turistas en la venta de entradas y acordando patrocinios con esponsors que no se alinean "con los valores del club".

En este sentido, destacó el cambio de rumbo del presidente azulgrana. "Cuando no haces las cosas bien, te ves abocado a tomar decisiones que van contra la naturaleza del club. El Joan Laporta del 2003 querría echar del club al Joan Laporta del 2026. Ahora hace muchas de las cosas que antes criticaba", apuntó.

Font afirmó que 'Nosaltres' propone afrontar las urgencias económicas del club haciendo crecer la facturación de áreas del club como la audiovisual o la digital, así como la de merchandising, el Espai Barça o el nuevo Palau Blaugrana. "Si hacemos crecer las fuentes de ingresos, no deberemos aceptar patrocinadores que nos hagan dudar", explicó.

Además, afirmó que si una propuesta de patrocinio genera dudas en el encaje de los valores del club, se someterá "a una votación electrónica vinculante y universal entre todos los socios del club", en lugar de hacerlo sólo ante una Asamblea de Socios Compromisarios.

Por su parte, Joana Barbany, miembro de Nosaltres, aseguró que la decisión del club de prescindir de llevar a Acnur -la agencia de Unicef para los refugiados- como publicidad en la camiseta "no es sólo un cambio de patrocinador, sino un cambio de valores". "Que el Barça pase de Unicef y Acnur al Congo o New Era demuestra una deriva acelerada de los valores del club", añadió.

Por último, Carles Ordiales, presidente de Seguiment FCB y miembro de 'Nosaltres', lamentó que el club haya pasado "de ser un referente moral a actuar como una plataforma al servicio de intereses comerciales y geopolíticos". "Cuando los valores pasan a ser negociables, dejas de ser más que un club, y nosotros queremos recuperar esa esencia que se está perdiendo", finalizó.