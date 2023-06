Víctor Orta, nuevo director deportivo del Sevilla.

El madrileño, hasta hace semanas en el Leeds United inglés, reemplaza a Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', que se marchó al Aston Villa

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El madrileño Víctor Orta ha sido anunciado este martes como nuevo director deportivo del Sevilla FC, donde ya ejerció como secretario técnico entre 2006 y 2013, para las tres próximas temporadas, según un comunicado emitido por el club.

"El Sevilla FC ha firmado un acuerdo con Víctor Orta para que se convierta en el responsable de la dirección deportiva sevillista por las tres próximas temporadas", informó la entidad hispalense sobre su nuevo director deportivo, que será presentado este martes a las 18.30 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Víctor Orta comenzó su carrera como director deportivo en 2005, ante el ofrecimiento del Real Valladolid. Un año más tarde, de la mano de 'Monchi', a quien ahora sustituye tras la marcha de este al Aston Villa inglés, se incorpora al Sevilla como secretario técnico. En esa primera etapa en el club de Nervión cosecha dos Copas de la UEFA, una Supercopa de Europa, dos Copas del Rey y una Supercopa de España con el primer equipo.

En 2013, se marcha para dirigir la parcela deportiva del Zenit de San Petersburgo ruso, con el que logra el subcampeonato de la liga rusa y alcanza los octavos de final de la Liga de Campeones. Solo un año más tarde vuelve a España y se convierte en el director deportivo del Elche CF, partícipe de su permanencia en 'Primera', aunque el equipo acaba descendiendo por problemas burocráticos.

Con ello, Orta ficha en 2016 por el Middlesbrough FC en Championship y, comandando la dirección deportiva del club, para ascender a la Premier, donde disfrutaron de una estancia efímera de solo una temporada. Pero su labor llama la atención del Leeds United, también de la Segunda División inglesa, club con el que logra regresar a la máxima categoría del fútbol inglés en la temporada 2019-2020, con el técnico argentino Marcelo Bielsa.

A partir de ahí, una cómoda temporada en su vuelta a la Premier con un noveno puesto y un final mucho más ajustado para mantener la categoría en la 2021-2022. Mientras que el conjunto de Elland Road no pudo evitar el descenso en el curso que acaba de concluir, aunque el equipo inglés ya prescindió de los servicios de Orta semanas antes del final del campeonato. Ahora, tras cinco temporadas en el cargo, Orta regresa al fútbol español siete años después.

"ME FORMÉ CON MONCHI, PERO AHORA SOY OTRA PERSONA"

El nuevo director deportivo fue presentado este mismo martes y recordó que se había "formado" con Monchi, pero que "diez años más tarde" ya es "otra persona". "He estado alrededor del mundo trabajando en direcciones deportivas de nivel, en presupuestos similares a los del Sevilla, dirigiendo y siendo alguien que tenía ese mando", puntualizó, asegurando que mantiene "una relación muy cercana" con el exjugador.

"Claro que tengo una influencia de Monchi, pero después de diez años hay mucho de ese Víctor Orta que ha salido y ha recorrido el mundo intentando detectar talento, mejorar clubes y gestionar entrenadores y trabajar en equipo con una junta directiva", añadió en declaraciones recogidas por la web del club.

Lo que no ha cambiado es "la exigencia y el éxito en búsqueda de la excelencia" que mantiene el Sevilla, al que quiere "mejorar". "Me apasiona y no es fácil, pero asumo el reto con valentía, me gustan los retos. Voy a dar lo mejor de mí mismo a nivel de trabajo", subrayó.

Con José Luis Mendilibar, con el que coincidió brevemente en el Valladolid, advierte que confió entonces "en su talento como entrenador" y que ahora sigue con "con ese mismo mensaje directo". "Siempre le he considerado un gran entrenador y sabía que aquí le iba a ir bien porque siempre tuvo esa raza de poder entrenar a un equipo grande y para mí no es ningún problema, porque encima ha conseguido el éxito demostrándolo", remarcó.

Orta dejó claro que aunque la actual plantilla "ha sido campeona y ha tenido un gran éxito" también hay que "renovarla" para que continúe "ilusionando al sevillismo". "Aquí hay dos jugadores firmados y un entrenador confirmado tras un éxito. Obviamente, viene un mercado donde tendremos que mejorar y optimizar nuestros recursos, tanto en salidas como entradas, y buscaría la tranquilidad, que es algo que he hecho en todos los clubes a los que he llegado", indicó.

"Lo único que puedo prometer es trabajar lo máximo posible para continuar con la senda del club que es la del éxito. Así me lo han transmitido los consejeros delegados y así quiero continuar haciéndolo", señaló el madrileño, que fue contactado por el club "el viernes por la noche tras confirmarse la salida de Monchi" y que hubo "una negociación prácticamente mínima" tras recibir una oferta "el sábado".

Ahora, piensa "a largo plazo porque el corto en el fútbol nunca da resultados". "Mi ambición es quedarme aquí el mayor tiempo posible, ganando partidos y teniendo resultados. Es una ley de fútbol, en el Sevilla, Leeds o cualquier equipo del mundo", reconoció.

"Si se repasa mi trayectoria deportiva he manejado todo tipo de presupuestos y me he adaptado, no tengo ningún miedo en ese sentido, ni a nivel de conocimiento de jugadores adaptables al presupuesto, ni de manejo de presupuesto", sentenció Orta, que cree que se está "exagerando un 'poquito'" con el supuesto interés sevillista en Rodrigo Moreno, delantero del Leeds y al que envió un mensaje "para felicitarle por la Liga de Naciones".