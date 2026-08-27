Viktor Tsygankov ficha por el Ajax de Míchel

Archivo - El futbolista ucraniano Viktor Tsygankov disputando el encuentro Girona-Real Sociedad de LaLiga EA Sports en su paso por el conjunto catalán. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jugador ucraniano Viktor Tsygankov se convirtió este jueves en nuevo refuerzo del Ajax neerlandés, al que llega traspasado procedente del Girona FC y con el que firma un contrato de tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, según ha comunicado la entidad de Ámsterdam.

Tsygankov se pondrá a las órdenes del técnico español Miguel Ángel Sánchez 'Míchel', con el que ya coincidió durante su etapa en el conjunto gironí, siendo una pieza importante en la clasificación del equipo a la Liga de Campeones. En aquella plantilla que consiguió la clasificación europea, de la que solo queda el portero Gazzaniga, el atacante formó parte de un gran tridente junto al brasileño Savinho y el ucraniano Dovbyk.

El traspaso llega después de que en las últimas semanas el ucraniano haya protagonizado desavenencias con el club. Además, no ha participado en ninguno de los dos partidos de Liga disputados por el Girona hasta el momento, no yendo convocado al último, en el que los catalanes cayeron 2-1 frente al Córdoba en el Nuevo Arcángel.