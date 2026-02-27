Vilajoana no descarta una candidatura unitaria anti Laporta: "Conmigo no habrá ningún problema"

Xavier Vilajoana y Núria-Anna Salas, miembro del equipo directivo de la precandidatura, durante la presentación de los pilares del área social - XV

El precandidato a la presidencia del FC Barcelona Xavier Vilajoana ha presentado este viernes los pilares de su proyecto para el área social del club, centrado en la figura del socio y en la recuperación, según sus palabras, de un modelo que "hace únicos en el mundo" a los socios y socias del club blaugrana, a los que quiere dar 10.000 asientos en el nuevo Spotify Camp Nou para reducir la lista de espera de los abonos, mientras que no descarta una lista unitaria anti Joan Lapora.

En respuesta a preguntas de los medios sobre una posible candidatura conjunta que pueda hacer frente al expresidente Joan Laporta, Vilajoana ha asegurado que siempre pondrá al Barça por delante y que no tendría inconveniente en formar parte de una lista unitaria.

"Yo pondré al Barça siempre por delante, como he hecho hasta ahora. Por mí no habría ningún inconveniente. Siempre he servido al club y lo seguiré haciendo. Conmigo no habrá ningún problema; tengo el tema del ego muy superado", ha asegurado el precandidato.

Por otro lado, acompañado por Núria-Anna Salas, miembro de su equipo directivo y presidenta de la Peña Tsunami Blaugrana, Vilajoana ha defendido la necesidad de reforzar el papel de los propietarios de la entidad en la toma de decisiones en la presentación de su área social.

Durante su intervención, el precandidato ha señalado que muchos socios se sienten "olvidados" y tratados como clientes, y ha situado como reto prioritario devolverles un poder real de decisión. Entre las principales medidas, ha planteado recuperar el precio de los abonos anterior a la remodelación del Spotify Camp Nou y destinar íntegramente 10.000 nuevos asientos a reducir la lista de espera.

Según ha indicado, hace demasiado tiempo que el discurso gira en torno a los asientos VIP, cuando, a su juicio, los propietarios del club son los socios. El proyecto también contempla la elaboración y publicación de un plan de reubicación de asientos con calendario público, criterios objetivos y garantías jurídicas para los abonados actuales, dando prioridad a la reagrupación familiar.

Xavier Vilajoana ha defendido que los socios deben conocer con claridad dónde se sentarán, cuándo regresarán al estadio y en qué condiciones, y ha abogado por evitar la opacidad y la improvisación en este proceso.

Asimismo, ha propuesto una Asamblea híbrida y presencial, la recuperación del 'Seient Lliure' con limitaciones para evitar un uso especulativo y la creación de un consejo asesor de cocios con vía directa con la presidencia del club.

En el ámbito de la animación y el movimiento peñístico, apuestan por ampliar la Grada d'Animació hasta entre 3.000 y 4.000 asientos, sin limitaciones de edad, y por reforzar el papel de las peñas como parte central del modelo del club. También plantean recuperar la agencia de viajes de la entidad y trabajar con LaLiga y Aficiones Unidas para mejorar las condiciones de desplazamiento y la disponibilidad de entradas.