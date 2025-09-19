Villarreal y Athletic quieren ahogar las penas europeas en LaLiga

Archivo - Alfonso Pedraza y Lucas Torró en el Villarreal-Osasuna de la temporada pasada en La Cerámica - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Girona busca estrenarse ante el recién ascendido Levante y el Alavés, confirmar las buenas sensaciones contra el Sevilla

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los estadios de Montilivi, La Cerámica, Mendizorroza y Mestalla reciben a Levante UD, CA Osasuna, Sevilla FC y Athletic Club, respectivamente, en los partidos correspondientes a la jornada 5 de LaLiga EA Sports, un sábado frenético en el que Villarreal y Athletic retornan a la competición doméstica tras caer en la Liga de Campeones, el Girona y el Levante buscan la primera victoria y el Deportivo Alavés espera confirmar las buenas sensaciones de la victoria en San Mamés.

Los equipos de Marcelino y Valverde, tras perder en la Champions contra Tottenham y Arsenal, vuelven al campeonato doméstico, donde también perdieron la última jornada, por lo que enfrentan partidos importantes si no quieren encadenar tres derrotas seguidas y afrontar la primera minicrisis de la temporada.

El 'Submarino Amarillo' recibe en el Estadio de La Cerámica al CA Osasuna (18.30) en su vuelta a casa tras tres partidos seguidos viajando, en los que solo sumó un punto frente al Celta, cayendo luego en el Metropolitano y en Londres ante el Tottenham. Como locales esta temporada suman unos números inmejorables: dos victorias, siete goles a favor y ninguno en contra.

Sin embargo, el equipo de Lisci llega en buena dinámica, tras vencer al Rayo Vallecano en casa dejando buenas sensaciones, aunque sus números lejos de El Sadar distan mucho de los conseguidos en Pamplona. La temporada pasada solo ganaron dos partidos, y esta han comenzado con dos derrotas, en el Bernabéu y en el RCDE Stadium.

El conjunto 'groguet' sigue con las bajas de Logan Costa, Willy Kambwala, Pau Cabanes y Gerard Moreno. Tras el partido de Champions, Rafa Marín o Dani Parejo podrían dar refresco en el once. Los rojillos no cuentan con Aimar Oroz ni Moi Gómez, por lo que se espera la entrada de Rubén García y Ante Budimir en la alineación, sustituyendo este último a Raúl García, goleador la pasada semana pero habitualmente suplente.

Por su parte, el Athletic Club visita una plaza complicada como es Mestalla, en el último partido del sábado (21.00 horas), ante un rival herido tras la goleada sufrida en Barcelona. El inicio perfecto de las tres primeras jornadas se vio empañado con la derrota contra el Alavés, por lo que Mestalla se perfila como un buen escenario para dar un golpe encima de la mesa, olvidar el partido de la Liga de Campeones y evitar una racha de tres derrotas consecutivas que no tienen los 'leones' desde marzo de 2023.

El rival será un Valencia que, si bien es cierto que con Carlos Corberán no ha sabido parar al Barcelona, con la llegada del técnico de Cheste convirtió Mestalla en la base sobre la que cimentar el buen tramo final de temporada del año pasado. Desde la destitución de Rubén Baraja, solo Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y el propio Athletic Club han sido capaces de sacar un triunfo del feudo valencianista.

El nombre propio es el del portero del Valencia, Julen Agirrezabala, que buscará un partido consagratorio contra el equipo que le tiene cedido. Corberán no tiene bajas y es posible que cambie la formación, después de fallar con los cinco defensas ante el Barcelona. El 'Txingurri' tiene de baja a Nico Williams y Beñat Prados y se espera alguna rotación en el once tras el encuentro contra el Arsenal, siendo Álex Berenguer el que más opciones tiene para descansar.

El carrusel de partidos arranca en Montilivi, con el Girona recibiendo al Levante (14.00 horas) en un duelo de equipos necesitados por sumar la primera victoria de la temporada. Los de Míchel mejoraron en Balaídos con respecto a los primeros partidos de la temporada, pero el gol de penalti de Borja Iglesias en el descuento hizo que se tuvieran que conformar con un solo punto. Este duelo, contra un equipo recién ascendido y que tampoco ha ganado todavía, se antoja de importancia capital para sumar de tres y ahuyentar fantasmas.

El Levante de Julián Calero, por su parte, llega al estadio del Girona en una situación idéntica. La semana pasada sumó su primer punto, aunque otra vez dejó escapar dos goles de ventaja, igual que le pasó contra el Barça. En sus dos visitas esta temporada ha terminado sucumbiendo frente a rivales directos, como Alavés y Elche, y el conjunto 'gironí' también está metido de lleno en esa pelea, tras el decepcionante inicio de temporada.

Ambos equipos tienen la figura más importante en el '9', con Vladyslav Vanat y Etta Eyong, que ya marcaron en la jornada anterior. El Girona no podrá contar con David López ni Thomas Lemar, mientras que Joel Roca y Viktor Tsygankov son duda. Las alternativas para los extremos serían Bryan Gil, Portu o Asprilla, que también puede jugar en el costado. El Levante, por su parte, recupera al defensa Alan Matturro y tiene a todos sus futbolistas disponibles por primera vez.

El otro partido de la jornada sabatina es el que medirá al Deportivo Alavés en Mendizorroza con el Sevilla (18.30 horas). El equipo de Coudet ha empezado la temporada a un gran nivel, y buena prueba de ello fue la victoria en San Mamés, contra todo pronóstico, el pasado sábado. Ahora, el objetivo 'babazorro' es continuar con el invicto como local y seguir sumando para acumular puntos cuanto antes que le permitan no sufrir a final de temporada.

Quien sí llega con más necesidad es el Sevilla de Matías Almeyda. La pérdida de dos titulares indiscutibles la temporada pasada como Loic Badé y Dodi Lukébakio han mermado todavía más a un equipo al que no le sobra nada en términos de calidad, y si el objetivo es pasar una temporada sin apuros, el comienzo de curso no es muy alentador. Son cuatro puntos en las mismas jornadas, y ya se ha enfrentado a tres rivales de los que teóricamente tienen la salvación como objetivo, como Girona, Getafe y Elche.

El Alavés tiene disponibles a todos sus jugadores, por lo que es tarea del entrenador argentino decidir si ya cuenta en la alineación con Lucas Boyé y Denis Suárez o los sigue reservando para los minutos finales. El Sevilla, por último, recupera a Chidera Ejuke y Akor Adams, y se espera el debut del griego Odisseas Vlachodimos en portería, con la vuelta de Gabriel Suazo al lateral zurdo.

--HORARIOS DEL SÁBADO EN LALIGA EA SPORTS.

Girona FC - Levante UD. Quintero González (C.Andaluz) 14.00.

Real Madrid - RCD Espanyol. Martínez Munuera (C.Valenciano) 16.15.

Villarreal CF - CA Osasuna. Díaz de Mera Escuderos (C.Manchego) 18.30.

Deportivo Alavés - Sevilla FC. Galech Apezteguía (C. Navarro) 18.30.

Valencia CF - Athletic Club. Ortiz Arias (C. Madrileño) 21.00.