Archivo - Ayoze Pérez ante Pedro Porro en el Tottenham-Villarreal CF de la Liga de Campeones 25-26 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

El Villarreal busca el mejor adiós posible y coger ánimo

El 'Submarino Amarillo' pone fin a su andadura en la Champions buscando su primera victoria en la visita al Bayer Leverkusen

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF pondrá fin este miércoles (21.00 horas) a su andadura en la fase de liga de la Liga de Campeones 2025-2026 con una visita al BayArena donde le espera el Bayer Leverkusen alemán, su última oportunidad de no despedirse sin ninguna victoria en su casillero y coger ánimo tras una negativa racha.

El 'Submarino Amarillo' no ha estado al nivel esperado en su regreso a la Champions y llega a esta octava jornada final sin más motivación que lograr su primer triunfo y evitar el 'farolillo rojo' de la clasificación. Motivaciones que debe intentar imponer ante un rival que se juega su continuidad en la máxima competición continental y que, por el contrario, tendrá algo más de presión.

Tampoco le llega este choque en su mejor momento al equipo que entrena Marcelino García Toral, que ha encadenado tres derrotas seguidas, dos en LaLiga EA Sports, ante el Real Betis (2-0) y el Real Madrid (0-2), y otra, más dolorosa, ante el Ajax FC neerlandés (1-2). Un dubitativo tramo que tratará de enderezar para coger fuerza para centrar ya exclusivamente sus fuerzas en el campeonato liguero y en ganarse el derecho a mejorar la temporada que viene sus prestaciones en la Champions.

Y con ese pensamiento ya centrado en LaLiga EA Sports y asegurarse un puesto entre los cuatro primeros clasificados, lo más seguro es que el técnico asturiano opte por dar minutos a los menos habituales y en busca de ser lo más competitivo posible en busca de arañar algo que le podría venir bien al Athletic Club, que tiene a un punto al conjunto de la Bundesliga, aunque en sus tres salidas europeas anteriores (Totteham, Pafos y Dortmund) no ha sumado ni ha marcado.

Así, el once del pasado sábado ante el Real Madrid no se parecerá en casi nada al que disponga en el BayArena pensando en dar aire a sus titulares para la visita a El Sadar del próximo fin de semana, aunque las bajas en defensa, con Juan Foyth diciendo adiós a la temporada y Santiago Mouriño sancionado, no darán descanso seguramente ni a Rafa Marín ni a Renato Veiga.

Enfrente, un Bayer Leverkusen que también ha bajado el nivel respecto a su primer año en la fase de liga en la Champions bajo el mando de Xabi Alonso donde se hizo con un billete para el 'Top 8'. Esta vez el equipo de la aspirina pelea por jugar el 'playoff', lo que sólo garantizará si se lleva los tres puntos.

El conjunto que entrena el danés Kasper Hjulmand sólo ha sacado nueve puntos de dos victorias, ambas a domicilio ante el Benfica (0-1) y el Manchester City (0-2), y tres empates ante Copenhague (2-2), PSV (1-1) y Newcastle (2-2). En su hoja de servicios en casa, un duro 2-7 ante el PSG francés, que evidencia que atrás no termina de estar sólido.

En sus filas, los españoles Aleix García, Alejandro Grimaldo y Lucas Vázquez, los tres presumiblemente titulares este miércoles, y con el gallego animado tras anotar el pasado fin de semana su primer gol que sirvió para dar tres puntos ante el Werder Bremen en casa y romper una mala racha de tres derrotas seguidas.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BAYER LEVERKUSEN: Blaswich; Quansah, Andrich, Badé; Lucas Vázquez, Fernández, García, Grimaldo; Poku, Tillman; y Schick.

VILLARREAL CF: Tenas; Navarro, Rafa Marín, Renato Veiga, Pedraza; Pépé, Parejo, Partey, Ayoze; Oluwaseyi y Moreno.

--ÁRBITRO: Espen Eskas (NOR).

--ESTADIO: BayArena.

--HORA: 21.00/Movistar+ Liga de Campeones 5.