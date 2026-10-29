El Villarreal busca regularidad en La Cerámica ante un nuevo Espanyol

Georges Mikautadze (izq) celebra un gol con el Villarreal CF ante el Valencia CF. - Stringer / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Villarreal CF y RCD Espanyol inauguran este viernes (21.00 horas) la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2026-27, en un duelo en el que el conjunto 'groguet' busca encontrar regularidad en su estadio, donde apenas suma un triunfo en lo que va de curso, ante un combinado 'perico' sin Manolo González que arranca la 'era Eder Sarabia', aunque el técnico vasco no estará en el banquillo por sanción.

El estadio de La Cerámica recibe a un Villarreal con la confianza alta tras remontar el derbi de la Comunidad Valenciana ante el Valencia CF (1-2) con un tanto postrero de Georges Mikautadze, un triunfo al que dieron cierta continuidad, también esperada, en la Copa del Rey contra el modesto CD Manacor (0-5).

Una situación opuesta a la del combinado catalán, que recientemente cayó eliminado en el torneo del KO frente al Sestao River (4-3), de Segunda RFEF, un resultado que provocó la destitución de Manolo González apenas unos minutos después del final del partido.

Los 'blanquiazules' se miden a domicilio a un Villarreal que busca, por segunda ocasión esta temporada -antes del parón internacional de octubre-, encadenar dos triunfos ligueros, y hacerlo en casa, donde solo han celebrado una victoria en Liga este curso, para así acercarse a los puestos europeos que le corresponden por estatus y plantilla. Ahora, los de Iñigo Pérez marchan décimos con 11 puntos, a 5 del Sevilla FC, que marca la última plaza que, de momento, de acceso a Europa.

La épica y un fútbol lejos de la propuesta del técnico navarro les permitieron irse de Mestalla con tres puntos, para hacer menos malo el 0-0 previo ante el Elche CF en La Cerámica. Pérez, que no podrá contar con el sancionado Pape Gueye, ve cómo su idea va germinando partido a partido, después de un inicio de curso complicado con seis encuentros seguidos sin ganar, entre los que sufrió cuatro derrotas seguidas.

Enfrente estará un RCD Espanyol con un nuevo director de orquesta, un Eder Sarabia que no podrá sentarse en el banquillo de La Cerámica al arrastrar una sanción de su etapa en el Elche. El vasco hereda un Espanyol en descenso con 8 puntos y eliminado de Copa del Rey en la primera ronda, muy tocado en lo anímico, con solo un triunfo en los últimos 10 encuentros, desde el 16 de agosto.

Además, el conjunto catalán, que viene de perder en Liga contra el Real Racing Club (2-1), afronta una salida que se le atraganta: solo un triunfo desde abril de 2015 en nueve visitas. Para darle la vuelta, los 'pericos' necesitan la mejor versión de su columna vertebral, con la determinación de Edu Expósito, la verticalidad de Bryan Zaragoza y un Roberto Fernández que quiere recuperar su olfato goleador, ya que no marca desde mediados de septiembre.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 11 DE LALIGA EA SPORTS

-Viernes 30 de octubre

Villarreal CF - RCD Espanyol. Sánchez Martínez (C.Murciano) 21.00.

-Sábado 31 de octubre

Levante UD - Atlético de Madrid. 14.00.

Rayo Vallecano - RC Celta16.15.

Real Betis - Málaga CF18.30.

FC Barcelona - Deportivo Alavés21.00.

-Domingo 1 de noviembre

Getafe CF - Sevilla FC14.00.

Racing Club - Real Madrid16.15.

Elche CF - Valencia CF18.30.

Athletic Club - Real Sociedad 21.00.

-Lunes 2 de noviembre

RC Deportivo - CA Osasuna21.00.