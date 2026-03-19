El Villarreal y La Cerámica empujan por la Champions ante una Real Sociedad que mira a Europa

Archivo - El atacante de la Real Sociedad Gonçalo Guedes (izquierda) intenta regatear al defensa del Villarreal CF Santiago Mourino, en el partido de LaLiga EA Sports 2025-26 en Anoeta. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF recibe este viernes (21.00) a la Real Sociedad en un partido correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports, un duelo en el que los locales quieren dar un gran paso para asegurarse un lugar dentro del 'top 4' y meter presión al Atlético de Madrid, ante un conjunto 'txuri urdin' en perpetuo estado de optimismo desde la llegada de 'Rino' Matarazzo y que ya mira a los ojos a los puestos europeos.

La Cerámica abre la jornada 29 con un duelo entre dos conjuntos en buena forma. En el caso del Villarreal, esta cerca de certificar la condición de ser equipo de Champions la próxima temporada, ya que ahora es cuarto en la tabla con 55 puntos, 11 por encima del quinto clasificado. Además, un triunfo este viernes les permitiría adelantar al Atlético y seguir presionando a los rojiblancos por la tercera plaza.

Pero delante estará una Real sociedad que este 2026 se ha transformado gracias al 'efecto Matarazzo'. Con el técnico estadounidense, el equipo vasco es otro totalmente distinto a lo visto con Sergio Francisco; tienen más orden, más agresividad, más hambre; y así lo demuestran los datos: solo dos derrotas --ante Atlético de Madrid (3-2) y Real Madrid (4-1), ambos como visitantes-- en los 15 encuentros dirigidos por 'Rino'.

Y es que el técnico de origen italiano cogió al conjunto 'txuri urdin' rozando el descenso, 16º, y ahora lo tiene 7º con 38 puntos, como un fuerte candidato a ser equipo que dispute competición continental la próxima campaña. Además, esa recuperación en apenas semanas les permitió llegar a tiempo para eliminar a Deportivo Alavés y Athletic Club y disputar la final de la Copa del Rey Mapfre.

Su transformación con Matarazzo se evidencia en la potenciación de algunos jugadores como Mikel Oyarzabal, que acumula 9 goles en 2026 --ha marcado en los dos últimos partidos de Liga-- o Gonçalo Guedes, ex del Villarreal y que viene de hacer un doblete en el contundente triunfo por 3-1 sobre CA Osasuna en Anoeta, con un fútbol directo y enérgico.

Por su parte, el Villarreal, también con un estilo muy reconocible y que sus jugadores ejecutan casi de memoria, vivió una última jornada más ajetreada, ya que rascó un punto (1-1) en Mendizorrotza en el minuto 98 de juego, obra de Nicolas Pépé.

Aunque nada tiene que ver el 'Submarino Amarillo' visitante --una victoria en los últimos seis encuentros-- con el que juega arropado por La Cerámica, donde presume de haber perdido solo dos encuentros, ante Real Madrid y Barça por sendos 0-2, únicos dos encuentros en los que no marcó ante su afición, en 14 partidos (11V, 1E y 2D).

Los de Marcelino García Toral explotan sus virtudes en su feudo, donde han conseguido cinco porterías a cero y seis triunfos por dos o más tantos (31 tantos en total) --solo Real Madrid, Atlético y Barça marcan más en casa--. Con todos estos alicientes, los castellonenses buscan ya su cuarta victoria seguida en casa, como ya ocurrió en el inicio de Liga. Y ya ganaron en Anoeta a la Real, por 2-3.

El Villarreal presenta las bajas de Juan Foyth, Pau Cabanes y Ayoze Pérez, con la posibilidad de que Renato Veiga entre en el eje de la zaga y Gerard Moreno le quite el puesto a Tajon Buchanan. Mientras que la Real Sociedad sigue sin Take Kubo, ni Álvaro Odriozola, ni Yangel Herrera, lesionados, ni Beñat Turrientes, sancionado. Las incógnitas de Matarazzo, principalmente, estarán en la defensa, con Igor Zubeldia, Duje Caleta-Car y Jon Martín para dos posiciones.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 29 DE LALIGA EA SPORTS:

-Viernes 20 de marzo.

Villarreal CF - Real Sociedad. Ortiz Arias (C Madrileño) 21.00.

-Sábado 21.

Elche CF - RCD Mallorca. 14.00.

RCD Espanyol - Getafe CF. 16.15.

Levante UD - Real Oviedo. 18.30.

CA Osasuna - Girona FC.18.30.

Sevilla FC - Valencia CF. 21.00.

-Domingo 22.

FC Barcelona - Rayo Vallecano. 14.00.

RC Celta - Deportivo Alavés. 16.15.

Athletic Club - Real Betis. 18.30.

Real Madrid - Atlético de Madrid. 21.00.