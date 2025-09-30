Tani Oluwaseyi celebra un gol con el Villarreal CF junto a sus compañeros en LaLiga EA Sports 2025-26. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

El Villarreal recurre a La Cerámica ante la competitiva Juventus

La Champions vuelve al feudo del 'Submarino Amarillo', invicto como local y que quiere dar el primer paso para seguir con su racha positiva

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF recibe este miércoles (21.00 horas) a la Juventus en el partido correspondiente a la segunda jornada de la fase de liga de la Champions 2025-26, un duelo en el que el 'Submarino Amarillo' busca su primer triunfo continental tras caer en su estreno en Londres aprovechando el impulso reciente en la competición doméstica, ante un conjunto italiano invicto este curso y que tampoco ganó en su debut en la presente edición.

El feudo del conjunto castellonense vuelve a escuchar este miércoles los acordes del mítico himno de la Liga de Campeones cuatro cursos después de su última participación en la máxima competición continental de clubes. Un aliciente suficiente para crear ese ambiente necesario para llevar al equipo entrenado por Marcelino García Toral hacia su primer triunfo de esta temporada en la Champions y olvidar así su desafortunado estreno europeo.

El 'Submarino' cayó ante el Tottenham hace dos semanas por 1-0 tras un error tosco del portero Luiz Júnior del que ya no se pudieron levantar. Sin embargo, ese cruel encuentro fue un punto de inflexión, ya que desde entonces los castellonenses cuentan sus encuentros por victorias, ganando a Osasuna (2-1), Sevilla (1-2) y Athletic Club (1-0), dejando en este último duelo la portería a cero por primera vez en seis partidos.

El conjunto 'groguet', que es tercero en Liga y visitará el Bernabéu este sábado, llega de subidón a esta segunda jornada continental y vuelve a recurrir a La Cerámica, donde encadena cuatro triunfos consecutivos en el inicio de este curso, con solo 1 gol en contra y 10 a favor. Una solidez que ahora pone a prueba en la Champions, competición en la que todavía no ha marcado y ante una Juventus siempre competitiva que viene de marcar cuatro goles al Borussia Dortmund.

Aunque eso no le bastó para ganar y terminó empatando (4-4) en el Allianz Stadium, pese a remontar hasta en tres ocasiones ante los alemanes. A partir de ahí, abrió una serie de tres empates consecutivos que, sin embargo, le ha permitido mantenerse invicto en los primeros seis encuentros de la temporada. Ahora, el equipo italiano es cuarto en la Serie A con tres victorias y dos empates en sus primeros cinco partidos.

Y es que el conjunto entrenado por Igor Tudor será un hueso duro de roer para el equipo castellonense, ya que, aunque solo ha ganado uno de sus últimos diez partidos de Champions lejos de Turín, el curso pasado no perdió en ninguna de las cuatro salidas en la fase de liga (1V y 3E). Aunque está lejos de esa Juventus rocosa que alcanzó la final continental en 2015 y 2017.

El conjunto entrenado por Marcelino deberá vigilar a un equipo que concentra en el atacante turco Kenan Yildiz su mayor peligro. El '10' de la 'Vecchia Signora', que ya se estrenó con un gol ante el Dortmund, tiene la capacidad de ser decisivo por su calidad y olfato goleador, además del serbio Dusan Vlahovic. Tudor plantea un esquema con tres centrales con poca experiencia en estos lares, y un centro del campo con dos pivotes fuertes y dos carrileros rápidos y habilidosos.

Pero esta 'Juve' es mucho más terrenal que en otras épocas y el conjunto amarillo quiere demostrar que le puede hincar el diente, sabedor de que el pase, al menos, a los 'playoffs' se construye desde La Cerámica. En el recuerdo, en la temporada 2021-22, cuando el Villarreal alcanzó las 'semis', el cruce en octavos de final con el conjunto italiano, que se fue de Castellón con un empate (1-1) y en Turín, el conjunto de Castellón dio la sorpresa.

En el terreno deportivo, los de Marcelino afrontan este tan exigente como estimulante encuentro con las bajas de Juan Foyth, Ayoze Pérez y Gerard Moreno, además de las conocidas de Logan Costa y Willy Kambwala. Así, Rafa Marín y Renato Veiga, ex de la 'Juve', formarán en el eje, con dudas en la medular y Georges Mikautadze y Tani Oluwaseyi como referencias ofensivas. Mientras, en el equipo italiano Francisco Conceição es duda y Joao Mario oposita a ocupar el carril derecho.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

VILLARREAL: Luiz Júnior; Mouriño, Rafa Marín, Veiga, Cardona; Buchanan, Comesaña, Gueye, Moleiro; Pepé y Mikautadze.

JUVENTUS: Di Gregorio; Cabal, Kalulu, Kelly; Joao Mario, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Yildiz, Koopmeiners; David.

--ÁRBITRO: István Kovács (ROU).

--ESTADIO: La Cerámica.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones.