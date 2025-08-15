Villarreal vs Oviedo: Hora, dónde ver y posibles alineaciones

Archivo - Santi Cazorla, durante un partido con el Real Oviedo. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Villarreal CF inicia su andadura en LaLiga EA Sports 2025-26 recibiendo en La Cerámica al recién ascendido Real Oviedo, en un partido que supondrá el regreso de Santi Cazorla a la que fuera su casa y el de los carbayones a Primera División.

Posibles alineaciones:

Villarreal: Luiz Júnior; Mourinho, Foyth, Rafa Marín, Cardona; Pépé, Gueye, Parejo, Moleiro; Gerard Moreno y Etta Eyong.

Oviedo: Escandell; Nacho Vidal, Luengo, Dani Calvo, Alhassane; Sibo, Álvaro Reina; Hassan, Ilic, Cazorla; Viñas.

Fecha y hora del partido:

El duelo entre Villarreal y Real Oviedo en La Cerámica, con el que ambos equipos dubutarán en la temporada, se disputará el viernes 15 de agosto a las 21.30 horas.

Dónde ver:

El enfrentamiento entre el 'Submarino Amarillo' y el conjunto asturiano se podrá ver en televisión a través de DAZN LaLiga.