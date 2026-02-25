Vinícius decide para un Real Madrid sin alardes

Vinícius Juúnior marca un gol para el Real Madrid CF ante el SL Benfica. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid avanzó a los octavos de final de la Liga de Campeones 2025-26 después de vencer por 2-1 al SL Benfica y pasar la eliminatoria de 'playoff', en un duelo en el que decidió un tanto de Vinícius Júnior para desatascar a un conjunto merengue lejos de su mejor versión y que jugó con fuego durante muchos minutos.

Como en la ida, y después de una semana marcada por la suspensión de Gianluca Prestianni después de que Vinícius le denunciara por proferir insultos racistas, un tanto del brasileño fue clave en el encuentro de vuelta para rebajar el temor a una prórroga en el Santiago Bernabéu. Es el quinto partido seguido marcando del '7', que sigue en plena racha.

Antes, el Benfica se adelantó con un tanto de Rafa Silva aprovechando la desconcentración inicial merengue, pero Aurélien Tchouaméni empató rápido. Después de perder el liderato en Pamplona, el Real Madrid volvió a perder el orden y no tuvo brío ofensivo, sin el lesionado Kylian Mbappé, necesitando de nuevo de las paradas de Thibaut Courtois. Sin alardes, está en octavos de final y se enfrentará a Sporting CP o Manchester City.

Con los más de 4.000 aficionados lusos pitando cada intervención, Vinícius Júnior fue el único en acercarse a la meta de Anatoli Trubin en una buena combinación, porque el Real Madrid arrancó con la caraja que no demandan este tipo de partidos. Los blancos no tenían control ni orden, y eran incapaces de enlazar más de tres pases seguidos.

Y esa dejadez táctica pasó factura al equipo local. En un ataque posicional, Vangelis Pavlidis encontró la espalda de Álvaro Carreras y puso un balón peligroso al área; Raúl Asencio falló en un despeje que tuvo que desviar Courtois y Rafa Silva lo aprovechó para batir al belga.

Apenas 14 minutos y 0-1 para establecer el runrún en el Bernabéu. Aunque duró poco la alegría visitante, porque pocos minutos después Tchouaméni mandó a la red desde la frontal un buen balón de Fede Valverde, devolviendo la calma la grada. Pero la propuesta merengue seguía siendo pobre y el Benfica rondaba la portería de Courtois con mucha facilidad.

Pero 'Vini' seguía intentándolo por la izquierda, y así llegó el 2-1, obra de Arda Güler rematando un balón suelto en el área pequeña, pero Gonzalo García, en la acción inmediata anterior, estaba adelantado y el gol no subió al marcador. Sí estuvo cerca de desnivelarse a favor del Benfica, pero un sublime Courtois lo volvió a evitar con una gran estirada abajo a disparo potente de Richard Ríos.

En la segunda parte, los blancos entraron algo más conectados, aunque el partido seguía sin gozar de demasiado ritmo. Trent Alexander-Arnold lo intentó con una buena jugada personal de hasta tres recortes, pero su tiro se marchó rozando el palo. Una ocasión que encontró respuesta mucho más peligrosa en un disparo con el exterior de Rafa Silva que rozo Asencio antes de que golpeara el larguero.

Esta versión del club merengue, que vio como Pavlidis tenía otra oportunidad clara tras otro error grave atrás, empezó a desesperar al Bernabéu y comenzaron a sonar los primeros pitos contra los de Álvaro Arbeloa. Sobre el minuto 70, los blancos sufrieron otra mala noticia con la lesión de un Asencio que se fue en camilla con el cuello inmovilizado.

Tras ese frenazo de más de 8 minutos, apareció Vinícius con mucho espacio asistido por Valverde y definió sutilmente con el interior, cruzado, para poner por delante a los suyos y encarrilar los octavos de final. Aunque el billete no lo sellarían sin sustos, porque los lusos, que también pidieron penalti de Arnold sobre Otamendi, vieron como el balón se paseó casi sobre la línea apenas unos minutos después.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 2 - SL BENFICA, 1 (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL MADRID: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio (Alaba, min.77), Rüdiger, Carreras (Fran García, min.90+1); Valverde, Tchouaméni, Güler (Pitarch, min.84), Camavigna (Mastantuono, min.77); Vinícius y Gonzalo García (Palacios, min.84).

SL BENFICA: Trubin; Dedic, Araújo, Otamendi, Dahl; Aursnes (Barrenechea, min.85), Barreiro (Lopes Cabral, min.90+1); Rafa Silva, Ríos, Schjelderup (Ivanovic, min.85); y Pavlidis.

--GOLES.

0-1, min.14: Rafa Silva.

1-1, min.16: Aurélien Tchouaméni.

2-1, min.80: Vinícius Júnior.

--ÁRBITRO: Slavko Vincic (ESL). Amonestó a Asencio (min.57) y Palacios (min.90+6), por el Real Madrid, y a Ríos (min.35) y Otamendi (min.51), por el SL Benfica.

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.