Tralhao: "A Mourinho le hubiera gustado estar presente, era un partido especial para él"

Archivo - El segundo entrenador del Benfica, Joao Tralhao, junto José Mourinho. - Europa Press/Contacto/Jonathan Moscrop - Archivo

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El segundo entrenador del Benfica, Joao Tralhao, ha comentado este miércoles que a José Mourinho le hubiera gustado "estar presente" en el banquillo del Santiago Bernabéu porque era "un partido especial para él" y ha apuntado que el resultado es "frustrante" porque dominaron desde el principio, pero que Thibaut Courtois estuvo "gigante en la portería".

"He hablado con Mourinho después del partido y compartíamos el mismo sentimiento porque no queríamos salir de aquí con este resultado. Pero compartimos el sentimiento de orgullo. Y lo hemos sentido así todo el grupo y la afición. Claro que le hubiera gustado estar presente, era un partido especial para él", afirmó el técnico del Benfica en el Santiago Bernabéu tras la derrota en la vuelta del 'playoffs' de la Liga de Campeones (2-1).

Tralhado destacó que la sincronización con José Mourinho durante el partido fue "perfecta". "No es una situación que queríamos, Mourinho no quería estar fuera. Hemos planeado diferentes escenarios aunque esta es una situación nueva. Hoy y siempre, las decisiones son siempre del entrenador", subrayó.

En cuanto a la eliminación del equipo y la derrota, el técnico luso apuntó que crearon "lo suficiente" para llevarse el triunfo y que están "muy orgullosos". "El resultado es frustrante porque hemos dominado desde el principio. Hemos mantenido el carácter a pesar del empate. Hemos creado oportunidades necesarias para ganar pero el Real Madrid ha tenido un gigante en la portería", destacó.

"Sabemos que cuando nos enfrentamos a equipos del nivel del Real Madrid nos exponen y nos dejan en evidencia lo que hacemos bien y lo que hay que corregir. Hemos mostrado más fortalezas que debilidades. Hoy estamos más contentos con las cosas que hemos hecho bien", analizó el segundo entrenador del Benfica.

Sobre Gianluca Prestianni dijo que el argentino estaba en la delegación "con el propósito de jugar" y que esperaban "una respuesta positiva" de la UEFA, pero que respondió de manera negativa. Además, apuntó que no va a comentar el intercambio de camiseta entre Vinícius y Lopes Cabral y que no es un tema que les preocupe.

Por último, valoró la ausencia de Kylian Mbappé: "Es un gran jugador, enorme y con mucha influencia en el juego, pero no es completamente decisivo. La ausencia no se ha notado tanto porque tiene muchos jugadores muy buenos. Destacaría a Vinícius por el gol y Courtois, que ha el jugador que ha tenido un papel más significativo".