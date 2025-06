Vinícius Jr: "Ojalá pueda jugar toda mi vida en el Real Madrid"

MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El futbolista brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior, hizo referencia a su futuro después del tercer partido del Real Madrid en el Mundial de Clubes ante el RB Salzburg austriaco, un encuentro en el que volvió a ofrecer una versión diferencial, con un gol y una asistencia para un equipo donde espera jugar toda su "vida".

"Las críticas son normales, todos esperan mucho de mí por lo que he hecho en este club. Me han dado la oportunidad, he salido de abajo para llegar hasta aquí y la presión es normal. Soy el brasileño con más goles en el Real Madrid, tengo muchos títulos y quiero seguir así. Ojalá pueda jugar toda mi vida aquí", aseguró Vinícius Jr a los medios tras el partido.

El extremo de 24 años recordó que tiene "contrato hasta 2027" y que esperar seguir "muchos años" en el que considera el club de su "vida". "Quiero jugar aquí muchos años, con estos jugadores. Estoy muy contento con el nuevo entrenador y el nuevo cuerpo técnico", subrayó.

Precisamente con Xabi Alonso, está jugando en una posición un poco diferente, ya que el entrenador vasco le pide jugar más por dentro. El futbolista brasileño reconoció que ya jugó con Carlo Ancelotti en esa posición, aunque se tiene que "adaptar otra vez". "Siempre me ha gustado jugar hacia dentro porque estoy más cerca del gol, puedo dar más asistencias, marcar más goles, y el equipo está jugando más compacto. Todo eso nos acaba ayudando a presionar mejor, a atacar mejor, y tener más el balón", apuntó.

Una de las jugadas más destacadas del último partido fue su asistencia de tacón para el segundo gol del Real Madrid, anotado por el uruguayo Fede Valverde, un pase de gol similar al famoso taconazo de José María Gutiérrez, 'Guti', para Karim Benzema en Riazor.

"Todos me están diciendo eso. He recordado mucho a Guti, que ha sido un aliado de este club y estoy muy contento con este pase, creo que ha sido uno de los más bonitos que he dado en mi carrera. Y además para Fede, que siempre me anima mucho y es uno de nuestros capitanes", remarcó el brasileño.

Por último, el extremo fue cuestionado por sus sensaciones en esta nueva competición. "Es un placer jugar esta competición. Es la primera de este formato y el Real Madrid siempre quiere ganar. Ojalá podamos seguir progresando y evolucionando para hacer buenos partidos y así poder llegar a la final para llevar este título a Madrid", afirmó el brasileño, que dijo que el 'MVP' concedido tras el choque es la "recompensa" a todo "el trabajo" realizado por el equipo, que siempre le ayuda. "Me da la confianza que necesito y hoy he podido ayudar a ellos", finalizó.