Vinícius Júnior sonríe por fin en un derbi

El delantero brasileño Vinícius Júnior, en el Real Madrid CF-Atlético de Madrid de LaLiga EA Sports 2025-26, en el Santiago Bernabéu. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero brasileño del Real Madrid Vinícius Júnior rompió este domingo en el Santiago Bernabéu en un derbi clave para que los blancos sigan en la lucha por el título de LaLiga EA Sports, su mala racha en los encuentros ante el Atlético de Madrid, de solo un tanto en los 19 enfrentamientos anteriores.

El '7' se desquitó este domingo en el Santiago Bernabéu en un derbi que no fue uno más para el brasileño. Vinícius llegaba al duelo ante los de Diego Pablo Simeone con un pobre registro de solo un gol en 19 partidos, en los cuartos de final de la Copa del Rey en la temporada 2022-23, en un duelo que terminó 3-1 con el gol definitivo del carioca ya con su rival volcado. Desde entonces, eran 11 derbis sin marcar y con dos asistencias en su balance contra los colchoneros, frente a los que además había fallado un penalti clave en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la pasada campaña.

Pero el brasileño es otro jugador este curso desde que Álvaro Arbeloa se ha hecho cargo del banquillo merengue. El '7' ya ha celebrado 11 tantos y ha dado 4 asistencias desde que Xabi Alonso finalizó su etapa, es decir, ha generado 15 goles en 17 partidos, desde la Supercopa de España, casi uno por encuentro.

Y el derbi de este domingo fue otra demostración de que está 'enchufado' pese a que Marcos Llorente fue de nuevo un buen antídoto. El brasileño convirtió un doblete para sumar su tercer gol a los rojiblancos en 20 derbis, además, haciendo el último y decisivo tanto para el 3-2 a favor del Real Madrid. Un gol en la recta final, cuando deben aparecer los jugadores determinantes, para mantener a su equipo en la pelea por el título doméstico, a cuatro puntos del líder FC Barcelona.

Antes, había puesto desde los once metros el 1-1, olvidando fantasmas del pasado, cuando mandó un penalti al limbo ante el Atlético de Madrid en la vuelta de octavos de final de la Champions la temporada pasada. Es la segunda pena máxima que manda a la red de manera consecutiva tras el del Etihad Stadium, después del que falló en la ida de esos octavos de Champions.

Este domingo, el extremo brasileño del Real Madrid lideró a su equipo con ese doblete, aunque remató en un total de cinco ocasiones. Además, participó en 54 acciones con balón, completó 27 pases y un regate de dos que intentó; y provocó tres faltas y generó una ocasión.

Vinícius no había conseguido ser decisivo con el Real Madrid ni en su mejor temporada hasta el momento, la 2023-2024 --cuando convirtió 21 tantos y 10 asistencias--, en unos derbis en los que le había costado ser regular y no dejarse llevar por la intensidad de un ambiente siempre caliente. Pero este domingo, aprovechando que Kylian Mbappé o Jude Bellingham están lejos de su cien por cien, sacó a relucir esa versión que le convierte en una amenaza constante para las zagas rivales.

Así, el balance del '7' en los derbis frente al Atlético de Madrid queda en 12 triunfos, 5 empates y 3 victorias en 20 partidos, en los que ha hecho 3 goles y ha repartido 5 asistencias. "Cuando llega este momento de la temporada no sé qué pasa conmigo que siempre mejoro, siempre marco goles, doy asistencias", valoró 'Vini' en declaraciones a Real Madrid TV tras su doblete definitivo en el derbi.

Ahora, el brasileño quiere emular ese curso 23-24 en el que incluso estuvo cerca de conquistar el Balón de Oro. Hasta el momento, ya ha dado 12 asistencias, 2 más que las 10 que repartió en esa campaña, y ha anotado 17 goles, solo 4 menos que los 21 de su mejor curso, cuando quedan, al menos y si no avanzan en Champions, otros 11 partidos para acabar la temporada.